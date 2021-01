Les principaux événements de la journée du 19 janvier 2021

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 249 cas de contaminations au Covid-19 et 3 morts ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 104 341, celui des décès à 2843, alors que le total des patients guéris passe à 70 933.

Voici les principaux événements de journée du mardi 19 janvier 2021 :

L'international algérien, Alexandre Oukidja qui était footballeur avant d'évoluer au poste de gardien se retrouve au sommet de son exploit…

La sélection algérienne de handball s'est qualifié au deuxième tour de la 27e édition du Mondial de Handball en Égypte, du 13 au 31 janvier...

L'armée algérienne (ANP) a gagné, cette année, une place dans le classement des puissances militaires dans le monde…

Le ministre de l'Énergie Abdelmadjid Attar a émis, ce mardi, de nouvelles instructions à la Société nationale de l'électricité et du gaz « Sonelgaz »…

Le centre hospitalo-universitaire Saâdna-Mohamed-Abdenour de Sétif fait face, depuis plusieurs jours, à une importante pénurie de poches de sang...

Le petit Anouar souffre depuis des semaines d'un prolapsus rectal malformatif, et il lance un appel aux âmes charitables afin de pouvoir réunir la somme qui…

L'agence sanitaire russe Rospotrebnadzor a annoncé, aujourd'hui mardi, que le deuxième vaccin russe anti-Covid EpiVacCorona, est efficace a 100%…

Une forte compagne est dirigée par des algériens sur le site IMB (Internet Movie Database), qui est spécialisé dans la validation des productions cinématographiques, et cela dans le but de rabaisser le classement du film « Rdemption Day »…

Le phénomène de l'immigration illégale ne cesse pas de faire des victimes parmi la jeunesse Algérienne…

Le Digital Nomad Index est un classement des pays du monde selon les aptitudes dont ils disposent pour faciliter les conditions de travail de ce qu'on appelle les « nomades numériques…

Le Directeur général de la Société nationale de l'électricité et du gaz Sonelgaz Chaher Boulekhras s'est exprimé ce mardi 19 janvier, sur les factures d'électricité impayées et les catégories concernées par les coupures…

Plusieurs anciens hauts responsables et hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika, sont cités, soit en tant que témoins soit en accusés, dans l'affaire de l'ancien garde des Sceaux, Tayeb Louh…

L'utilisation des réseaux sociaux en Algérie est de plus en plus fréquente de la part des catégories de différents âges et des deux sexes…

Alors que les principaux intervenants dans la filière lait s'accusent mutuellement, le lait en sachet subventionné se fait toujours rare, ou du moins connait des perturbations dans la commercialisation…

Un homme qui se faisait passer tantôt pour un juge et tantôt pour un procureur de la république du tribunal de Hussein-Dey, a été arrêté par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), et présenté devant la justice…

Dans un sondage organisé par Goal Global, afin de classer les 25 meilleurs joueurs arabes de l'année 2020...

Un grave accident de voiture a été enregistré aujourd'hui à 8 h 05, au niveau de la route wilayale n°24. L'accident a fait trois morts selon un communiqué publié par la direction de protection civile…

Le président du parti Jil Jadid Soufiane Djilali est revenu, hier lundi 18 janvier, sur la situation politique du pays, abordant au passage le Hirak, la nouvelle constitution et la nouvelle loi électorale…

