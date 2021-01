Les principaux événements de la journée du 04 janvier 2021

L’Algérie devrait recevoir les premières doses de vaccins anti coronavirus (Covid-19) dans les prochains, c’est ce qu’a révélé hier le ministre des Finances Aymen Benabderrahmane au forum de la radio nationale.

Selon le premier contrat signé avec le laboratoire russe développant le vaccin Spoutnik V, l’Algérie a fait une commande de 500 000 doses du vaccin pour la campagne présidentielle prévue ce mois de janvier.

En attendant l’arrivée des vaccins, voici les principaux événements de journée du mardi 29 décembre :

L’année 2020 a été marquée par un lourd bilan mortuaire des Algériens candidats à l’émigration clandestine (Harragas) vers l’Espagne... lire la suite

Le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a réagi, ce lundi soir, à la condamnation de Walid Kechida, fondateur de la page « Memes Hirak »… lire la suite

Le porte-parole du Gouvernement et ministre de la Communication, Ammar Belhimer, estime que « la majorité des promesses du président Tebboune ont été honorées » … lire la suite

Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, s’est exprimé, ce lundi, sur la baisse de la valeur du Dinar algérien et le sort du marché noir de la devise… lire la suite

La compagnie nationale aérienne Air Algérie, a été très mal évaluée par le site spécialisé Airline Ratings, qui a révélé aujourd’hui lundi 04 janvier, le classement des meilleures… lire la suite

Quatre personne ont été arrêtés par les services de sécurité de la wilaya d’Alger, aujourd’hui lundi 04 janvier 2021, pour leur… lire la suite

Un enfant âgé de trois années seulement, avait trouvé la mort après avoir fait une chute dans un Oued, durant la journée d’avant-hier samedi, dans la wilaya de Relizane… lire la suite

Le quinquagénaire a arnaqué plusieurs femmes en leur miroitant des promesses de mariage, et en se faisant passer lui-même pour une femme, grâce à… lire la suite

Après l’acquittement prononcé par le tribunal militaire de Blida à l’encontre des accusés dans l’affaire « du complot », des avocats appellent à suivre la même démarche dans les autres gros… lire la suite

Dix universités algériennes ont été choisies par le quotidien britannique Times Higher Education (THE) pour son classement intitulé Times Higher Education World University Rankings 2021, qui n’inclut pas moins de 1500 universités réparties sur 93 pays et régions.… lire la suite

Razik Chikhi, un infirmier et inventeur, a mis au point un dispositif d’irrigation en chirurgie endoscopique, cette invention 100% algérienne, a été déposée en vue de... lire la suite

L’acquittement des accusés dans le procès du « complot contre l’État et l’armée », a fait couler beaucoup d’encre, dès la prononciation du verdict le samedi 2 janvier par le tribunal militaire de Blida… lire la suite

Les services de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation d’une bande de faux-monnayeur au niveau de la wilaya d’Alger, ces derniers sont impliqués dans des affaires de falsification de billets de banque et de leur écoulement sur le marché national… lire la suite

Une baleine a été découverte sur une plage de la Wilaya de Mostaganem, le mammifère aurait échoué sur la plage non surveillée des cotes est de la wilaya, suite aux fortes vagues et à cause du relief difficile dans cette zone côtièr… lire la suite

