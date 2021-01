Les principaux événements de la journée du 03 janvier 2021

La journée d’hier a été marquée par les révélations du procès « complot contre l’État et l’armée » qui a pris fin, samedi dernier, avec comme verdict l’acquittement de tous les mis en cause.

Après l’acquittement des accusés, Louisa Hanoune et général Toufik ont été libérés, par contre Athmane Tartag, il restera en prison faisant l’objet de poursuite judiciaires devant la justice militaire. Quant à Said Bouteflika, il a été transféré à la prison d’El Harrach suite à un mandat de dépôt émis par la cour d’Alger.

Voici les principaux événements de journée du dimanche 3 janvier :

L’Égypte s’apprête à lancer la campagne de vaccination contre le coronavirus (Covid-19) après le feu des autorités sur l’utilisation du vaccin développé par le laboratoire chinois Sinopharm… lire la suite

La wilaya de Béjaïa pleure la disparition de 23 jeunes candidats à l’émigration clandestine disparus depuis plus de deux semaines … lire la suite

Le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a donné, ce dimanche, plusieurs instructions lors de la réunion du conseil des ministres qu’a présidé ce matin… lire la suite

La secrétaire générale du parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a fait, hier samedi, lors du procès de « complot contre l’Etat », de nouvelles révélations sur sa « réunion secrète » avec Said Bouteflika et les généraux Mohamed Mediène et Athmane Tartag… lire la suite

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a dévoilé, ce dimanche, le programme complet de la reprise du transport ferroviaire... lire la suite

Comme à chaque nouvelle année, les tarifs du MIFI (ministère de l’immigration de la francisation et de l’intégration emploi), concernant les frais de… lire la suite

Le poète parolier, Kaddour Frah, auteur de plusieurs chansons algériennes connues, notamment la chanson Ech’Chemâa, interprétée par le regretté Kamel Messaoudi, est mort dans… lire la suite

Les travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM), n’ont pas repris le travail dimanche matin comme le leur avait demandé la direction, ils estiment que… lire la suite

En Tunisie, ou plusieurs ressortissants algériens sont bloqués depuis le début de la crise sanitaire, les frontières avec l’Algérie demeurent fermées... lire la suite

La monnaie nationale a entamé la nouvelle année 2020 avec une nouvelle baisse record, dans le marché officiel, par rapport aux principales monnaies internationales… lire la suite

Le procès en appel d’hier a été ouvert après l’annulation par la Cour suprême du verdict de la cour de justice militaire de Blida et la décision de reprogrammer le procès toujours à la Cour militaire de Blida, avec une nouvelle composante d’officiers magistrats … lire la suite

Suite à leur retour d’une randonnée organisée vers le Lac Noir, à Azazga, plusieurs familles algéroises ont été abandonnées à leur sort par les transporteurs… lire la suite

La Cour d’appel militaire de Blida a prononcé hier samedi l’acquittement pour Mohamed Mediène, Athmane Tartag, Bouteflika Said et Louisa Hanoune, suite au… lire la suite

Outre l’absence d’une alimentation en eau potable depuis plus de 20 ans, les habitants des villages d’El-Onsor et de Bouhadjela, dans la commune de Beni Rached… lire la suite

Le tribunal militaire de Blida a acquitté, hier samedi, tous les mis en cause dans le procès « du complot » lié à l’affaire… lire la suite

Une ressortissante Française d’origine Algérienne a été retrouvée morte au niveau de l’ancienne ville de Essaouira, au Maroc… lire la suite

Saïd Bouteflika a parlé de son frère, le président déchu Abdelaziz Bouteflika, lors du procès en appel « du complot contre l’armée »… lire la suite

Les services de sécurité de la wilaya d’Alger ont pu mettre fin aux activités d’un réseau international spécialisé dans le trafic de cocaïne… lire la suite

Des chutes de neige affecteront dimanche les reliefs du centre et du ouest du pays, atteignant des altitudes plus basses de 600 à 700 mètres... lire la suite

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la microentreprise Nassim Diafat, est revenu samedi sur plusieurs points, liés au dispositif Ansej notamment en ce qui concerne les entreprise en difficultés… lire la suite