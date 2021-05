Les prévisions météo pour les deux jours de l’Aïd El Fitr

L’Office National de la Météorologie (ONM) a annoncé aujourd’hui une météo plutôt clémente pour les deux jours de l’Aïd El Fitr.

Selon lés prévisions des services météorologiques pour mercredi et jeudi, les régions du nord devraient s’attendre à des conditions stables en général, à l’exception de quelques nuages le matin, qui s’estompent progressivement pendant la journée et une atmosphère presque nuageuse dans la majeure partie du nord d’Algérie.

Les services météorologiques annoncent des températures clémentes et de saison pour jeudi et vendredi prochains. Elles varieront entre 20 et 26 degrés sur l’ensemble des régions côtières du Nord du pays.

Quant au vendredi, il y a aura un changement de temps au cours de l’après-midi, avec l’arrivée des nuages ​​denses accompagnés de quelques pluies, en particulier sur les zones côtières du centre et de l’est du pays.