Les prévisions météo en ce début de semaine : quel temps prévoir ce dimanche 29 juin ?

Ce dimanche 29 juin 2025, la semaine a démarré sous une chaleur accablante dans plusieurs régions du pays. Météo Algérie a émis un nouveau bulletin de vigilance faisant état de températures caniculaires, notamment dans deux wilayas du sud.

Dans son alerte de niveau jaune, l’Office national de météorologie (ONM) a mis en garde contre une vague de chaleur intense qui s’est abattue sur Tindouf et Bordj Badji Mokhtar, où les températures ont largement dépassé les normales de saison.

D’ailleurs, la chaleur extrême ne concerne pas que l’Algérie. À l’échelle planétaire, plusieurs zones du globe suffoquent sous les effets d’un dôme de chaleur. Mais le fait marquant reste la présence de deux villes algériennes dans le classement mondial des villes les plus chaudes, établi au cours des dernières 24 heures par le site spécialisé Eldoradoweather.

Avec 45,9 °C enregistrés à In Guezzam, cette localité du sud algérien se hisse à la 12e place du classement. Juste derrière, Anesbaraka, dans la wilaya de Tamanrasset, arrive 13e avec 45,8 °C. Ces chiffres placent l’Algérie au cœur de l’un des épisodes caniculaires les plus rudes au niveau mondial. Pour rappel, l’aéroport international du Koweït a occupé la première place avec un pic enregistré à 47,9 °C.

Le temps en Algérie : alerte aux vents de sable dans ces régions

Outre les températures élevées, ces conditions météorologiques dans le sud, Météo Algérie a émis une vigilance jaune pour vents violents et vents de sable dans plusieurs wilayas du sud-ouest. Cette alerte concerne principalement les wilayas de : Adrar, In Salah et Timimoun.

Ces vents chauds et secs, souvent accompagnés de particules de sable en suspension, réduisent la visibilité et augmentent les risques d’accidents sur les routes, en plus de compliquer la respiration, notamment chez les personnes souffrant de pathologies respiratoires.

En somme…

Ce nouvel épisode de chaleur s’inscrit dans une tendance plus large qui touche l’ensemble du Maghreb et du bassin méditerranéen, souvent soumis à des vagues de chaleur répétées en été. Les changements climatiques accentuent l’intensité et la fréquence de ces phénomènes, qui deviennent de plus en plus difficiles à anticiper.

Face à cette météo extrême, les autorités appellent à la prudence, surtout pour les personnes âgées, les enfants en bas âge et les malades chroniques. Il est conseillé de s’hydrater régulièrement, d’éviter les sorties aux heures les plus chaudes et de se protéger du soleil.