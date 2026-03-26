Les prévisions météo en Algérie pour cette fin de semaine : plusieurs wilayas en alerte ce jeudi 26 mars

La fin de semaine s’installe enfin en Algérie, avec un retour progressif à des conditions météorologiques plus calmes sur une grande partie du territoire. Ce jeudi 26 mars, les prévisions annoncent un temps globalement stable, notamment sur les régions du nord. Pourtant, cette accalmie reste relative, puisque plusieurs wilayas demeurent sous surveillance en raison de phénomènes météorologiques actifs, entre pluies orageuses, vents soutenus et risques de tempêtes de sable.

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) maintiennent ainsi plusieurs alertes, appelant à la vigilance dans différentes régions du pays.

Alerte météo en Algérie : des pluies orageuses toujours présentes dans plusieurs wilayas

Malgré une amélioration perceptible dans certaines zones, des pluies orageuses parfois fortes continuent de concerner un large périmètre, principalement dans le sud, les hauts plateaux et certaines régions de l’ouest.

Les wilayas de El Oued, Touggourt, Ouargla, Illizi, In Salah, El Meniaa, Timimoun et Ghardaïa figurent parmi les plus exposées à ces précipitations. À ces régions s’ajoutent également Laghouat, Tiaret, El Bayadh, Naâma, Saïda, Sidi Bel Abbès, Djelfa, Béni Abbès, Béchar, Tindouf, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, où des averses orageuses peuvent se déclencher de manière localisée.

Ces épisodes pluvieux, parfois intenses, s’inscrivent dans une dynamique printanière typique, marquée par une instabilité résiduelle qui persiste malgré le retour progressif du calme.

Vents soutenus sur les régions côtières et sahariennes

En parallèle des précipitations, plusieurs wilayas enregistrent des vents soutenus, susceptibles de perturber les conditions de circulation, notamment sur les axes exposés.

Les régions de El Tarf, Annaba, Tipaza, Chlef, Mostaganem et Oran connaissent des rafales pouvant se renforcer ponctuellement. Plus au sud, les wilayas de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar restent également concernées par ces vents, souvent plus marqués en zones désertiques.

Ces conditions nécessitent une vigilance accrue, en particulier pour les conducteurs et les usagers de la route.

Risque de tempêtes de sable dans l’extrême sud

Dans l’extrême sud du pays, les conditions météo prennent une tournure plus spécifique. Les services météorologiques alertent sur un risque de tempêtes de sable dans les wilayas de Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.

Ces phénomènes, fréquents dans ces régions, peuvent réduire fortement la visibilité et compliquer les déplacements, notamment sur les longues distances. Les rafales de vent favorisent le soulèvement de sable, rendant les conditions parfois difficiles.

Une fin de semaine sous surveillance

Ce jeudi 26 mars confirme une tendance contrastée. Si le nord du pays profite d’un temps plus stable et agréable, plusieurs régions restent sous l’influence d’une instabilité persistante.

Dans ce contexte, la prudence reste de mise. Suivre les bulletins météo, adapter ses déplacements et anticiper les changements de conditions permettent de mieux gérer cette fin de semaine.