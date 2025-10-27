Les prévisions météo en Algérie : la pluie va-t-elle encore tomber ce mardi 28 octobre ?

Un temps automnal s’installe progressivement sur le pays, marquant le retour des pluies et une légère baisse des températures. Après plusieurs semaines de chaleur persistante, l’Algérie retrouve enfin des conditions plus fraîches et humides, notamment dans les régions nord, tandis que le sud conserve un ciel dégagé et des températures élevées.

Selon les services météorologiques, la journée de ce mardi 28 octobre s’annonce globalement ensoleillée et claire sur la majorité des wilayas. Le nord du pays bénéficiera d’un temps stable avec un ciel dégagé du matin au soir. Sur les côtes, le mercure oscillera entre 24 et 29 °C, tandis qu’il variera entre 21 et 26 °C dans les régions intérieures. Les vents souffleront parfois jusqu’à 40 km/h, apportant une légère fraîcheur, particulièrement en soirée.

Dans le sud, les conditions resteront calmes et lumineuses, avec des températures comprises entre 25 et 39 °C. Les rafales de vent ne dépasseront pas les 30 km/h, maintenant ainsi un climat chaud, mais agréable pour cette période de l’année.

Inondations meurtrières à Relizane : un enfant de deux ans emporté par les eaux

Pendant que le pays se prépare à accueillir un automne plus doux, la wilaya de Relizane a vécu un drame dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 2h30 du matin, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines dans le quartier Boujla, relevant de la commune d’Oued Rhiou.

En effet, les torrents d’eau ont submergé plusieurs habitations, emportant tout sur leur passage. Selon des sources de la Protection civile, un enfant âgé de deux ans a perdu la vie dans ces intempéries.

Les pluies diluviennes ont causé d’importants dégâts matériels. Plusieurs maisons ont été inondées, les meubles détruits et de nombreux véhicules emportés par la force des eaux. Des familles entières se sont retrouvées piégées par les boues et les crues, nécessitant une intervention rapide des équipes de secours.

Les services communaux d’Oued Rhiou, appuyés par ceux des localités voisines, ont œuvré toute la nuit pour ouvrir les routes et évacuer les sinistrés. À l’aube, les équipes de la Protection civile restaient mobilisées pour pomper les eaux stagnantes et sécuriser les zones inondées.

Le wali de Relizane en visite sur les lieux du sinistre

Tôt ce lundi matin, Kamel Berkan, wali de Relizane, s’est rendu sur place accompagné des membres du comité de sécurité pour constater les dégâts. La délégation a visité plusieurs quartiers durement touchés, dont Chaâbet Ghrigra, la rue des Martyrs et Boujla, où des dizaines d’habitations ont subi d’importantes dégradations.

De plus, le wali a également présenté ses condoléances à la famille de la jeune victime, avant de superviser personnellement les opérations de secours. De son côté, la Direction de la Protection civile a renforcé ses équipes et déployé des moyens supplémentaires pour accélérer les interventions. Ses agents s’efforcent toujours de pomper les eaux, assurer la sécurité des habitants et protéger les biens endommagés par la montée soudaine des eaux.