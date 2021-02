Les premiers mots du nouveau ministre du Tourisme

Suite au remaniement ministériel décrété par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, le nouveau ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a pris hier lundi, ses fonctions.

Mohamed Ali Boughazi remplacera donc, Mohamed Hemidou, a la tête du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, pour ses premiers mots, Boughazi a déclaré, » Je remercie le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance placée en ma personne en vue de gérer le secteur du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, qui est, a-t-il dit, un secteur » sensible et vital, notamment en matière de création de richesses ».

Dans son allocution prononcée, lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, le nouveau ministre, a évoqué « , la situation difficile et exceptionnelle que vit l’Algérie, à l’instar des autres pays du monde, en raison de la pandémie de Coronavirus ».

Grâce aux « décisions sages du Président, l’Algérie a pu maîtriser dans une large mesure, les répercussions de cette pandémie et amorce aujourd’hui une nouvelle étape de sa vie institutionnelle en renouant avec son peuple pour choisir ses représentants à la lumière de changements et concepts nouveaux, à même de lui assurer un avenir prometteur » , ajoute-t-il.

Ce qui attend le secteur

Évoquant, les défis qui attendant son secteur, Ali Boughazi a déclaré, » le secteur est appelé à s’adapter de manière rapide, avec génie et sens créatif, à la situation induite par la crise sanitaire et ce qu’elle entraînera comme grands effets, et ce en vue de relever les défis et faire contribuer le secteur à la relance du train de développement dans le pays ».

« le secteur est » stratégique, au vu des atouts de l’Algérie, des aouts qui doivent être exploités et devenir, par la suite, une alternative aux hydrocarbures dans la création de richesses et de nouveaux emplois », ajoute le nouveau ministre.

Pour conclure, Ali Boughazi, a lancé un appel aux cadres de son ministère, à « l’assister dans ses missions à l’effet d’asseoir « une véritable industrie de tourisme permettant de mettre un terme à la dépendance aux recettes des hydrocarbures ».