Les premiers mots de Mohamed Bacha, nouveau ministre de l’Industrie

Le Chef de l’état, Abdelmadjid Tebboune, a signé, hier dimanche le décret présidentiel n. 78 portant remaniement ministériel.

En effet, Sept (07) ministres, deux (02) ministres délégués et un secrétaire d’Etat ont quitté ainsi le Gouvernement à savoir, Abdelmadjid Attar, Ferhat Ait Ali Braham, Mounir Khaled Berrah, Farouk Chiali, Arezki Berraki, Mohamed Hamidou, Nassira Ben Harrats, Hamza Al Sidi Cheikh, outre Aissa Bekkai et Bachir Youcef Sehairi.

Le Chef de l’État Tebboune a nommé également Mohamed Bacha, ministre de l’Industrie en remplacement de Ferhat Ait Ali Braham.

Le nouveau ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a pris aujourd’hui dimanche, ses fonctions à la tête de ce département.

Pour ses premiers mots a la tête du ministère de l’Industrie, le nouveau ministre a déclaré lors d’une cérémonie de passation de consignes, que la tâche sera difficile, affirmant la nécessité d’intensifier les efforts et de les mettre dans un cadre rationnel et un plan axé sur les objectifs.

« Nous devons intensifier nos efforts et poursuivre ce que le ministre a commencé, réorganiser, restructurer et mettre tous les systèmes industriels sur la route », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup d’efforts qui se sont déployés depuis un an, et nous allons mettre notre industrie sur la bonne voie », a-t-il dit.

L’objectif est la relance du secteur

« Ce que nous avons vécu nous a montré que notre peuple et l’Algérie sont capables de relever le défi et de se réunir et de mettre tous les efforts dans la bonne direction », a-t-il dit, appelant à investir dans cette direction pour ressusciter notre industrie.

Maintenant place au travail, le défi consiste à mettre en place une politique pour permettre aux richesses et potentialités nationales de s’intégrer définitivement dans la chaîne industrielle avec des filières existantes afin de se passer du recours à l’importation des intrants.

« Nous travaillerons à créer un environnement propre qui sert l’investisseur et l’institution, et tout être humain qui travaille conformément à la loi et personne d’autre», dit-il.