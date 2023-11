Les premiers flocons de neige couvrent plusieurs régions d’Algérie (Vidéos)

Après des mois d’intenses chaleurs et de canicules, l’Algérie a enregistré un mois d’octobre sans pluie, en espérant que le mois en cours soit plus généreux, pour éviter le stress hydrique. Malheureusement, les premières semaines de novembre ont été aussi sèches que le mois précédent. Cependant, depuis hier, plusieurs régions du nord du pays, ont eu droit au retour de la pluie.

Et si la pluie fait la joie de beaucoup, d’autres régions ont eu droit à un réveil enneigé, ce mercredi 22 novembre 2023. En effet, la page Facebook Algeria Weather Network, a publié plusieurs posts contenant des photos et vidéos, montrant des régions montagneuses d’Algérie qui observent les premiers flocons de neige de la saison.

Cette page Facebook a donc partagé de magnifiques clichés et vidéos qui montrent des hauteurs dans les wilayas de Bouira, Batna ou encore Tizi Ouzou, recouvertes par un manteau blanc.

Brouillard et montée des eaux : mises en garde la la GN

Le Centre d’Information et de Coordination de la Gendarmerie Nationale, « Tariki », a émis une alerte ce mercredi concernant des conditions météorologiques difficiles. Le brouillard dense et la montée du niveau d’eau sont attribués aux récentes fluctuations climatiques.

Selon les informations relayées par le Centre d’Information « Tariki » sur sa page officielle Facebook, une vigilance particulière est nécessaire sur la Route Nationale N°36, près du virage d’Ouled Fayet en direction de Baba Hassen. Cette précaution s’explique par une hausse significative du niveau d’eau. Les membres de la brigade régionale de la Gendarmerie Nationale à Zeralda sont sur place pour diriger la circulation et éviter tout incident.

La wilaya d’Aïn Defla est touchée par un épais brouillard et des précipitations le long de l’autoroute Est-Ouest, particulièrement entre les municipalités de Khemis Miliana et Boumedfaa, près du point culminant à Aïn Tefif, dans la commune d’El Hassania. La brigade autoroutière de Boumedfaa recommande aux conducteurs de réduire leur vitesse autant que possible et d’utiliser les feux antibrouillard.

La wilaya de Tiaret est également confrontée à un brouillard dense sur la Route Nationale N°23, au niveau de la commune de Kartaoua. Les conducteurs sont vivement incités à réduire leur vitesse en raison d’une visibilité réduite.