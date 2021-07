Les premières promesses et instructions de Benabderrahmane

Nommé le 30 juin dernier à la tête du premier ministère, Aïmene Benabderrahmane a effectué ce mardi sa première sortie sur le terrain durant laquelle il a procédé à une opération de distribution de logements.

Lors de sa première sortie officielle, le nouveau premier ministre a inauguré deux sites de logements, à savoir 3.746 de type de location-vente (AADL) à Douira et 3.000 logements de type location-vente (AADL) réalisé dans la commune de Baba Hassan. Les deux sites se situent à l’ouest d’Alger.

Benabderrahmane insiste sur la qualité des matériaux de construction

Dans une déclaration à la presse, Benabderrahmane n’a pas hésité à lancer ses premières promesses en tant que premier ministre. De même, le premier ministre a affirmé que l’Algérie allait continuer à soutenir le secteur de l’habitat avec un caractère « social ».

« L’Algérie ne va plus épargner aucun effort pour répondre aux besoins des Algériens en matière d’accès aux logements. Notre sortie aujourd’hui vient démontrer le caractère social de l’Etat », a-t-il déclaré.

« La poursuite du soutien de l’Etat au logement reflète le caractère social et solidaire de l’Algérie », a ajouté Benabderrahmane, précisant que ces programmes sont dédiés à « la population en général et aux couches sociales les plus défavorisées ».

Par ailleurs, Benabderrahmane a tenu à insister sur la qualité des matériaux avec lesquels sont construit les logements. En effet, le nouveau premier ministre a instruit les responsables de l’AADL de veiller au respect de la qualité des matériaux de construction. Il a également ordonné de mettre en place toutes conditions de scolarité et de loisirs au profit des enfants.