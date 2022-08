Les points à retenir de la réunion du Gouvernement de ce 24 août

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé ce mercredi une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de plusieurs dossiers liés aux secteurs de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que des Finances, a indiqué un communiqué des services du Premier Ministère.

À l’entame de cette réunion qui s’est tenue au palais du Gouvernement à Alger, le Gouvernement a observé une minute de silence à la mémoire des victimes des incendies ayant affecté certaines wilayas du pays, notamment à l’Est, mercredi et jeudi derniers.

Le Gouvernement aborde l’indemnisation des sinistrés des incendies

Lors de cette réunion, les membres du Gouvernement ont entendu la présentation du ministre de l’Intérieur qui a exposé le bilan des derniers incendies ainsi que les mesures prises pour y faire face.

Par la suite, le ministre de l’Agriculture a fait part des dispositions engagées pour recenser les personnes sinistrées. Et ce, afin de les indemniser dans les plus brefs délais et de compenser les dommages et les pertes causés au niveau des infrastructures et des moyens de production.

Après avoir entendu ces deux exposés, le Premier ministre a rappelé les directives du Président de la République concernant l’indemnisation des victimes et des personnes touchées par ces incendies dans les plus brefs délais. Et la prise en charge leurs préoccupations.

Par la même occasion, Aïmene Benabderrahmane a salué les efforts des citoyens, de la Protection Civile, des gardes forestiers, du génie rural et de l’Armée Nationale Populaire (ANP) qui ont permis de maîtriser les feux et éteindre les incendies.

Réunion du Gouvernement : le ministre des Finances présente un avant-projet de Loi

En outre, le Gouvernement a entendu la présentation du ministre des Finances concernant un avant-projet de Loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2020. Et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles consacrant le contrôle du législatif sur l’exécutif, qui doit rendre compte à chacune des chambres du Parlement de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle a votés pour chaque exercice.

Ainsi, les membres du Gouvernement ont examiné cet avant-projet de Loi qui sera, de nouveau, examiné lors d’un prochain Conseil des Ministres, conformément aux procédures mises en place.

Lors de cette réunion, les membres du Gouvernement ont aussi abordé l’investissement et le développement local. Concernant l’investissement, le Gouvernement a examiné trois projets de Décrets exécutifs s’inscrivant dans le cadre de la finalisation des travaux d’élaboration des textes d’application de la Loi relative l’investissement.

S’agissant du développement local, le Gouvernement a entendu la présentation du ministre de l’Intérieur au sujet de l’état d’avancement de la concrétisation du programme complémentaire de développement décidé au profit de la wilaya de Khenchela. Et ce, conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.