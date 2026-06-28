Les plus grands savants algériens du monde se réunissent pour un projet inédit

Faire appel aux plus brillants cerveaux algériens dispersés à travers le monde : c’est le pari ambitieux que vient de lancer l’Algérie. Avec la création du Haut Conseil de la communauté scientifique à l’étranger, des sommités mondiales comme Ilyes Zerhouni ou Belgacem Haba s’unissent pour mettre leur précieuse expertise au service de leur mère patrie. Une initiative historique qui vise à transformer l’économie nationale et à inverser la tendance de la fuite des cerveaux

Les travaux de la réunion constitutive du Haut Conseil de la communauté scientifique nationale à l’étranger ont débuté ce dimanche 28 juin au pôle scientifique et technologique Chahid Abdelhafid Ihaddadene de Sidi Abdallah.

Cet événement majeur marque une étape décisive dans l’intégration des compétences algériennes de l’étranger au sein de la dynamique de développement du pays.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Beddari, a souligné que la création de ce conseil répond directement aux engagements du président de la République. Cette instance vise à offrir à la diaspora scientifique une opportunité totale de contribuer à l’essor de la patrie par l’apport d’expertises, de conseils et par le transfert de technologies de pointe.

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Le ministre a précisé que placer ce conseil sous le parrainage direct de la présidence de la République revêt une forte symbolique politique, consacrant la reconnaissance de l’État envers ses savants à travers le monde. Cette institution servira de passerelle solide entre les chercheurs de l’étranger et les universités et centres de recherche locaux, tout en instaurant un système de veille scientifique et technologique au profit de l’économie nationale.

Un panel d’éminents chercheurs connectés au pays

Cette assemblée constitutive a réuni 31 membres parmi les plus grands chercheurs algériens exerçant à travers le globe. La rencontre a vu la participation physique de 24 d’entre eux, tandis que 7 autres ont pris part aux débats par visioconférence.

Parmi cette élite figuraient de grands noms de la science mondiale à l’instar du professeur Ilyes Zerhouni et du professeur Belgacem Haba, aux côtés d’une pléiade de scientifiques basés dans différents pays tels que l’Australie, les États-Unis, la Suède ou encore la France. Kamel Beddari a qualifié cette date de jalon fondamental pour l’édification de la nouvelle Algérie.

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Ilyes Zerhouni salue une volonté politique forte

De son côté, le coordinateur du comité constitutif, le professeur Zerhouni, a mis en avant l’importance cruciale de cette instance qui traduit une réelle volonté politique de lier les compétences nationales établies à l’étranger à leur mère patrie. Selon lui, l’objectif est d’installer un cadre de coopération permanent et efficace qui débouchera sur des projets concrets et durables, bien au-delà de simples rencontres protocolaires.

Le professeur Zerhouni a également salué les progrès considérables accomplis par l’Algérie dans le secteur de l’enseignement supérieur, notamment l’extension du réseau universitaire et la distinction des étudiants algériens lors des compétitions internationales. Il a ainsi appelé à capitaliser sur les réseaux et l’expertise de la diaspora pour servir les priorités du développement national.

Pour rappel, le Conseil des ministres avait récemment approuvé la création de ce Haut Conseil en tant qu’organe consultatif rattaché à la présidence de la République, doté de l’indépendance financière et administrative.

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