Les plus DZ des Américains, Khaled et Matthew dans un resto algérien à Boston

Le secteur du tourisme est en pleine expansion en Algérie, nous accueillons de plus en plus de visiteurs étrangers à l’heure actuelle. Notre pays s’est même constitué un fan base à l’étranger, à l’instar de Matthew, jeune citoyen américain passionné par l’Algérie et qui partage son amour pour notre pays à travers les réseaux.

Dans une vidéo publiée le 5 mars, le jeune Matthew a partagé son voyage à Boston pour rencontrer quelqu’un de très spécial. Une autre personnalité publique américaine qui porte tout autant l’Algérie dans son cœur. Il s’agit de Khaled Wulfsberg, ou Khaled The American, un ex-employé de l’ambassade US à Alger, tout aussi célèbre pour ses vidéos sur l’Algérie.

Matthew et Khaled, 2 Américains fans de l’Algérie, visitent un restaurant algérien à Boston

Matthew Hill est un jeune Américain de 12 ans qui est passionné par l’Algérie et sa culture. Il a gagné en notoriété après que l’ambassade US d’Alger ait republié une de ses vidéos, attirant l’attention du MAE et d’autres institutions publiques officielles.

De son côté, Khaled est l’ex-porte-parole de l’ambassade des US à Alger et est connu pour mixer la langue anglaise à la culture algérienne dans des vidéos drôles et éducatives sur Instagram.

C’est ainsi que le duo s’est retrouvé dernièrement dans un endroit qui concorde parfaitement avec leur passion commune, un restaurant algérien aux USA. Avec un maillot des Verts sur le dos, Matthew arbore fièrement les couleurs de l’Équipe Nationale alors qu’il tente de parler en Darija dans la vidéo. Khaled, lui, est beaucoup plus à l’aise avec le dialecte algérien, et ne manque pas non plus de sortir l’écharpe de l’EN pour l’occasion.

C’est le Garden Halal Meat, un établissement algérien de la région, qui les a accueillis le temps d’un repas. Le restaurant se spécialise dans la cuisine algérienne, on y sert notamment du couscous, du Msemen ainsi que d’autres mets traditionnels. Le propriétaire, un Algérien nommé Mohammed, a ouvert à Boston après avoir quitté Khemis Meliana en 1991.

Matthew, l’enfant américain accueilli par le Ministre des Affaires Étrangères en Algérie

Rappelons que Matthew avait déjà fait le buzz l’an dernier, après queRamtane Lamamra l’ait accueilli lui-même en juin 2022. La venue du jeune Américain avait coïncidé avec le lancement des Jeux Méditerranéens d’Oran, l’occasion pour lui rencontrer et sympathiser avec le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Matthew termine sa visite de l’Algérie par un message très touchant, où il indique vouloir devenir le prochain ambassadeur des US en Algérie.

