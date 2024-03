Les plus beaux treks à travers les déserts: la traversée du Sahara algérien dans la liste

Le printemps constitue la meilleure période pour visiter et découvrir l’Algérie. Les températures y sont à la fois douces et agréables et il est possible de visiter la côte méditerranéenne tout comme son grand désert. L’occasion de profiter de ses vacances hors des sentiers battus.

Dans ce sillage, le site français spécialisé dans les conseils et actualités voyages, St Martin Week, a dressé une liste des meilleurs treks à faire à travers les déserts. Une liste qui comprend les meilleurs roads-trips à travers des étendues de sables.

La Grande traversée du Sahara algérien : un périple épique et un voyage dans le temps

Il s’agit, notamment, d’une liste de quatre Treks et itinéraires à faire par les voyageurs qui sont à la recherche des plus belles randonnées, qui promettent un dépaysement et aventure. En tête de cette liste figure le trek de Wadi Rum, en Jordanie, considéré le plus beau désert du monde. Un voyage qui promet une immersion à travers des formations rocheuses spectaculaires et des dunes aux tentes rougeoyantes.

Cette liste des meilleurs itinéraires à faire dans le désert se poursuit un avec un voyage à travers le Sahara algérien. Une grande traversée qui permet d’explorer les étendues de sables qui traversent les oasis verdoyantes. Ce périple permet aussi aux aventuriers les plus aguerris de faire connaissance de la culture des touaregs et d’explorer le massif montagneux du Tassilli n’ajjer et du Hoggar.

Quels sont les plus beaux treks à faire à travers les déserts ?

Mais ce n’est pas tout. Les passionnés de randonnées et les avides des paysages grandioses seront ravis de découvrir le Chemin des incas. Un voyage qui combine la beauté sauvage du Chili et la richesse culturelle du Pérou. Et ce, grâce à la traversée du désert d’Atacama et la visite des sites incas.

Par ailleurs, les personnes à la recherche des aventures uniques pourront tenter le trek du désert australien. Un voyage hors normes qui permet de découvrir le pays d’une autre façon, à pied depuis les Flinders jusqu’à la mer. Des panoramas époustouflants sont à découvrir sur les montages, le désert et l’océan.

