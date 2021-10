Les plus beaux pays de l’Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest est une surface terrestre qui couvre entièrement la portion occidentale de l’Afrique subsaharienne. Elle regroupe plusieurs pays célèbres pour leurs diversités culturelles, leur beauté et la richesse de leur histoire. Nous vous présentons les meilleurs pays de cette partie à visiter absolument.

La Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire est une destination qui offre une variété d’attractions aux visiteurs. On s’y rend pour diverses raisons, et l’une d’entre elles est la cuisine. Grâce à sa richesse gastronomique très diversifiée, le pays séduit les touristes avec des mets tels que le Kedjenou, l’attieke et le poulet braisé.

Au cours de votre visite en Côte d’Ivoire, vous pourrez découvrir l’un des plus anciens parcs du continent africain, le parc national de Comoë. Ce parc se trouve à 100 km de Bondoukou et dispose d’un grand nombre d’animaux tels que les babouins, les antilopes bubales, les phacochères, les éléphants, etc. Outre le parc, vous pourrez visiter la Basilique de Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro, un bâtiment considéré comme le plus grand édifice religieux au monde.

Avant de mettre le cap sur la Côte d’Ivoire, vous aurez peut-être besoin d’un visa, en fonction de votre pays. En effet, tous les ressortissants de la France et de l’espace Schengen doivent nécessairement avoir un visa cote d’ivoire avant d’accéder au pays. Vous pourrez donc opter pour un visa en ligne pour vous faciliter la tâche.

Pour effectuer une demande d’e visa pour la Côte d’Ivoire, il est nécessaire de disposer d’un passeport qui sera toujours valable 6 mois après votre sortie de votre pays d’origine. Le visa électronique pour la Côte d’Ivoire a une durée de validité de 3 mois. Les autorités ivoiriennes ont mis en place une solution qui vous permet de faire votre demande en ligne via un formulaire. Ainsi, vous n’avez plus besoin de vous rendre à l’ambassade ou au consulat du pays pour faire votre demande d’e-visa.

Le Mali

Le Mali est une destination unique, que vous devrez absolument découvrir, pendant votre séjour en Afrique de l’Ouest. En effet, ce pays dispose d’innombrables ressources naturelles, comme les falaises de Bandiagara du pays Dogon. Cette merveille constituée de paysages exceptionnels de plateaux de grès intègre de belles architectures. De plus, le Mali attire plusieurs touristes grâce à ses danses masquées traditionnelles et de son incroyable architecture de boue. Au cours de votre passage dans ce pays, vous pourrez faire un détour par le Sahara, le plus grand désert du monde et effectuer des randonnées ainsi que d’autres activités. Il est à 3 149 km du pays.

Le Bénin

Pendant près de trois siècles, le Bénin a été la plateforme par laquelle transitaient les esclaves au cours de la traite négrière. Lors de votre séjour dans ce pays, vous pourrez vous rendre à la Porte du Non Retour et au musée d’histoire de Ouidah, qui représentent des symboles forts de cette traite. Vous pourrez également visiter d’autres lieux pour apprendre plus sur l’histoire du pays. Il s’agit notamment :

Du musée historique d’Abomey ;

Du musée Honmè ;

Du Palais Royal d’Abomey.

Le Bénin est reconnu comme étant le berceau du vaudou. Vous pourrez chercher à en savoir davantage sur cette culture en visitant différents temples et en assistant à diverses cérémonies. Pour vous reposer, vous pourrez vous rendre sur l’une des belles plages du pays, entourées de palmiers. Aussi, vous pourrez faire quelques emplettes au marché international Dantokpa, afin de garder quelques souvenirs du pays.

Par ailleurs, si vous avez envie d’effectuer une randonnée à la découverte des animaux et de jolis paysages, vous pourrez vous rendre au nord du pays et particulièrement dans le parc de la Pendjari.

Le Cap-Vert

Situé à 500 km à l’ouest du Sénégal, le Cap-Vert est une chaine d’îles composée de montagnes, de villages balnéaires et de plages. Vous retrouverez sur l’île de Santo Antão, des vallées verdoyantes de fleurs et de cannes à sucre, qui sont cachées par des pics escarpés. Vous découvrirez également au Cap-Vert d’impressionnants paysages volcaniques ainsi que des mers d’une couleur bleu-indigo. Ce pays est le mieux adapté pour effectuer un séjour de détente et de flânerie.