« Les pizzerias du bled (Algérie) c’est un délire ! », une influenceuse franco-algérienne

L’Algérie, un pays ment reconnue pour sa gastronomie riche et variée se demarque ces dérnieres années grâce à ses plats traditionnels, mais aussi ses revisites audatieuses et « assumées » de la nourriture internationale. Qu’ils soient résidents ou expatriés, les Algériens reviennent toujours avec enthousiasme vers les saveurs authentiques de leur pays natal, offrant un éventail de plats du terroir et d’autres plus internationaux.

Un pizza étant un « incontournable », il est impossible de passer à côté des pizzerias, présentes partout. En effet, la pizza, bien qu’originaire d’Italie, a su conquérir le cœur des Algériens. Ils ne se sont pas contentés de « copier » la recette mais on crée des variantes, bien à eux. Comme la pizza carré, ou la pizza agrémentée de mayonnaise.

Dans une vidéo diffusée sur TikTok, elle partage son expérience en déclarant, non sans une pointe d’humour, que « les pizzerias au Bled, c’est quelque chose ». Parcourant le menu, elle est intriguée par une « pizza quatre fromages » et demande au serveur quels sont les fromages utilisés.

Une « pizza quatre fromages » pas comme les autres

L’histoire prend une tournure amusante lorsque le serveur, en réponse à la question de la cliente, assure simplement qu’il y a « tout » dans la pizza. Face à cette réponse évasive, la jeune femme admet avoir été un peu déroutée, mais décide de jouer le jeu.

Mettant le serveur à l’épreuve, elle demande s’il y a du Roquefort ou du fromage de chèvre dans la pizza. À sa grande surprise, la réponse est négative pour les deux. Malgré ces contradictions, la cliente décide tout de même de commander la pizza.

Lorsque sa commande arrive, elle découvre que les « quatre fromages » sont en réalité de l’emmental et de la mozzarella. Elle note également la présence de « La vache qui rit », qu’elle ne considère pas réellement comme un fromage.

Dans un ton à la fois amusé et déçu, elle résume son expérience : de la « pizza quatre fromages » promise, on passe à une « pizza tout-en-un », pour finalement se retrouver avec « deux fromages et demi ». Malgré cette aventure culinaire quelque peu déconcertante, elle conclut en saluant la gentillesse du serveur et la qualité de la pizza, qui était « super bonne ».