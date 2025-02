Les pensions des moudjahidines et des ayants droits revues à la hausse en 2025

Le dernier numéro du Journal officiel n° 11 a annoncé la publication d’un décret exécutif important pour plusieurs catégories de citoyens. Ce texte porte sur l’augmentation des allocations attribuées aux anciens combattants, aux ayants droit des martyrs, aux anciens combattants blessés, ainsi qu’aux victimes civiles et victimes des mines explosives. Les ayants droit de ces victimes sont également concernés par cette mesure.

Augmentation des allocations pour les moudjahidines et ayants droit : un nouveau décret publié

Ce décret s’inscrit dans la continuité des engagements pris par les autorités pour reconnaître et honorer les sacrifices de ceux qui ont contribué à l’histoire et à la stabilité du pays. La revalorisation des allocations vient répondre à des revendications de longue date, exprimées par les associations représentant ces différentes catégories. Celles-ci avaient souligné l’importance d’une aide financière accrue pour faire face aux coûts de la vie en constante augmentation.

L’augmentation des allocations s’applique à différentes catégories. Les anciens combattants bénéficient d’une hausse significative de leur pension, destinée à mieux reconnaître leur rôle dans les luttes historiques du pays. Les ayants droit des martyrs, notamment les veuves et les enfants, voient leurs indemnités renforcées pour leur assurer un niveau de vie digne et respectueux des sacrifices familiaux consentis.

Renforcement des indemnisations pour les victimes civiles et leurs familles

Les victimes civiles, qu’elles aient été blessées dans des attentats ou dans d’autres événements violents, sont également concernées par cette mesure. Cette catégorie inclut également les victimes de mines explosives, un fléau qui a causé des souffrances importantes au cours des décennies passées. Le décret prévoit également des indemnités accrues pour les ayants droit de ces victimes, garantissant un soutien durable pour leurs familles.

Les autorités ont également précisé que cette revalorisation entre dans le cadre d’un programme global d’amélioration des prestations sociales. Ce programme vise à renforcer la solidarité nationale en direction des catégories les plus vulnérables et des familles ayant souffert dans le passé.

Les représentants des différentes associations concernées ont accueillis favorablement cette mesure. Certains ont cependant appelé à une vigilance permanente pour que l’application de ce décret soit effective et réalisée dans des délais raisonnables.

En somme, la publication de ce décret constitue une étape importante pour honorer les sacrifices et répondre aux besoins des héros et victimes de l’histoire nationale. Cette décision témoigne de la volonté des autorités d’offrir une reconnaissance concrète et de garantir un avenir plus digne pour ces populations.

