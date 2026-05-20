Les pays les plus marquants de « J’irai dormir chez vous » : Antoine de Maximy classe l’Algérie

Après avoir fait un véritable carton avec son épisode en Algérie, l’indomptable globe-trotteur Antoine de Maximy pose ses caméras chez Legend. Au micro de Guillaume Pley, l’aventurier de « J’irai dormir chez vous » livre une interview exclusive et revient sur les aventures les plus folles, marquantes et improbables de sa carrière.

Il y a les touristes organisés… et puis il y a Antoine de Maximy. L’ADN de son émission culte « J’irai dormir chez vous » ? Zéro préparation, aucun contact sur place, et une confiance aveugle en l’inconnu. C’est avec ce goût du risque qu’il a débarqué en Algérie pour une aventure mémorable.

Deux ans après ce périple, le globe-trotteur s’installe au micro de Guillaume Pley. L’occasion idéale pour débriefer cette aventure, revenir sur sa rencontre avec le désormais célèbre Daoud Baraka, et enfin révéler les coulisses de la punchline culte qui a enflammé la toile : « un peu de gazouz, un peu de limonade » !

L’Algérie parmi les destinations préférées d’Antoine De Maximy

Fort de 75 pays explorés grâce à son émission « J’irai dormir chez vous », l’aventurier à la chemise rouge profite de cette interview pour dresser un bilan sans filtre. Pour lui, ce ne sont pas les cartes postales qui font le voyage, mais l’humain.

C’est ainsi que le Maroc et l’Algérie — avec un coup de foudre pour la Kabylie et Djanet — se hissent au sommet de ses coups de cœur pour leur hospitalité légendaire. Le Vietnam et la France complètent ses coups de foudre, l’Hexagone restant à ses yeux le plus beau pays du monde pour sa diversité, tandis que l’Iran décroche la palme du meilleur repas de sa vie.

Mais l’aventure a aussi sa part d’ombre, et le globe-trotteur n’hésite pas à distribuer les mauvais points. Moins séduit par les Émirats arabes unis et Oman, dont il juge l’accueil bridé par les traditions, Antoine de Maximy se montre tout aussi cash sur l’hygiène de ses destinations. Le choc est d’ailleurs total dans son carnet de bord entre Singapour, sacrée championne incontestée de la propreté, et le Pérou ou l’Inde, qui ferment la marche pour leur saleté marquante.

« Je sentais que ça allait être exceptionnel »

Lors de son passage dans un village de Kabylie, Antoine de Maximy fait la rencontre de Daoud Baraka. Ce retraité algérien, alors totalement inconnu, accepte spontanément de lui ouvrir sa porte pour la nuit. C’est le début d’un échange d’une authenticité rare qui va bouleverser la vie du vieil homme devant les caméras de « J’irai dormir chez vous ».

Le moment bascule dans le culte lorsque Daoud insiste lourdement pour offrir à boire à son invité, qui ne réclame que de l’eau. Avec une mélodie et un accent typiquement kabyles, le retraité lâche sa désormais célèbre réplique : « Un peu de gazouz, un peu de limonade », qui devient instantanément un buzz mondial sur les réseaux sociaux.

Plus de deux ans après la diffusion, la séquence reste virale. Antoine de Maximy a confié qu’il ne s’attendait pas à un tel buzz. Selon lui, c’est l’authenticité brute et la spontanéité de Daoud qui expliquent pourquoi cette réplique continue encore aujourd’hui de faire un carton plein.

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