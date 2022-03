Les pays européens allègent leurs conditions d’entrée

Les pays européens ont longuement intensifié leurs mesures sanitaires pour certains et mis en place des mesures d’accès assez strictes à l’entrée.

Suite aux recommandations de l’Union européenne , le conseil européen a donné son accord pour que les États membres lèvent l’interdiction d’accès pour les ressortissants d’autres pays.

Les Algériens peuvent dès à présent, accéder à l’Espace Schengen, à condition de répondre à certains critères : avoir un schéma vaccinal approuvé par l’Agence européenne des médicaments ou l’OMS ou être guéri du virus de la Covid 19 il y a peu.

D’après les informations communiquées sur le site schengenvisainfo.com, 4 pays européens ont déjà allégé leurs conditions aux frontières : le Danemark, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

Le Danemark est le premier pays à mettre en place les nouvelles mesures et ce à du 1er mars au 29 mars si la situation reste stable d’après le ministère danois de la Santé. Les tests de dépistage pour la COVID-19 ne sont donc plus obligatoires aux frontières.

L’Allemagne quant à elle ne mettra en place ces mesures qu’à partir du 6 mars. Celle-ci envisage même une révision du classement des pays présents dans la catégorie “zone à haut risque” et une suppression de la quarantaine jusque là obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, venant de pays à haut risque.

En Italie, le ministre de la Santé a affirmé que les mêmes règles d’entrée seraient appliquées pour l’ensemble des arrivants même ceux venant de pays extérieurs à l’UE. Les voyageurs ne seront donc plus obligés de présenter un motif impérieux ni de subir de test à l’arrivée.

En Espagne, le ministère espagnol de la Santé annonce qu’il est à présent possible de présenter un certificat de guérison afin d’accéder au pays, à condition que la personne soit guérie depuis guéris depuis les 180 derniers jours. Le certificat doit être délivré au moins 11 jours après le premier test positif à la COVID-19.

La France maintient ses mesures de sécurité pour l’Algérie

Même si ces pays européens ont décidé d’alléger leurs conditions d’entrée, la France ne s’est pas encore prononcée quant à de potentielles mesures facilitant l’accès au territoire et ce malgré les recommandations de l’UE et la stabilisation de la crise sanitaire actuelle.

Depuis le 9 juin 2021, la France a mis en place un système de “listes” pour classer les pays se basant essentiellement sur les indicateurs sanitaires communiqués. Elle n’est à présent composée que de deux couleurs, vert pour le niveau le plus favorable, et orange, pou le plus défavorable.

L’Algérie quant à elle , figure pour l’instant dans la liste “orange” , et les voyageurs non vaccinés devront donc présenter un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique négatif de moins de 48 heures; mais aussi fournir un motif impérieux justifiant de leur venue en France et peuvent être testés aléatoirement dès leur arrivée.