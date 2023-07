Les Pays-Bas lancent un nouveau programme de bourses, les Algériens concernés

Les bourses représentent l’un des moyens les plus utilisés pour financer ses études ou simplement faire des formations et des stages à l’étranger. Dans ce sillage, l’ambassade des Pays-Bas en Algérie a annoncé le lancement d’un nouveau programme de bourses, qui concerne les ressortissants de la région de MENA, dont les Algériens.

Il s’agit notamment du MENA Scholarship Programme qui concerne les professionnels dans plusieurs domaines d’activité. La représentation diplomatique des Pays-bas en Algérie informe que le dernier délai pour envoyer les candidatures est fixé pour 5 septembre 2023.

Les Pays-Bas lancent le programme MSP en faveur des Algériens

Ce programme offre aux professionnels algériens, âgés de moins de 45 ans, la possibilité de profiter des opportunités de formations dans des établissements d’enseignement aux Pays-bas. Ces bourses sont offertes par le ministère néerlandais des Affaires étrangères dans le cadre du programme Shiraka.

Chaque année, ce programme accorde 20 bourses pour les Algériens remplissant ces conditions :

Être âgé entre 25 et 45 ans ;

La maitrise de la langue anglaise ;

Travailler dans l’un des domaines prioritaires de l’approche MSP en Algérie.

Par ailleurs, sont concernés par ce nouveau programme de bourse, les professionnels algériens travaillant dans les domaines suivants : l’agriculture, sciences vétérinaires, la gestion des eaux, environnement et développement durable, la pêche. Mais aussi, énergies renouvelables, gouvernance locale, droit et journalisme.

Comment postuler à ce programme de bourses ?

Les personnes intéressées sont appelées à envoyer leurs dossiers de candidature via le site web de l’OKP et du MSP. Et ce, avant le 5 septembre 2023. L’adresse e-mail suivante a été également mise à disposition des candidats : registration@mdf.nl.

Par ailleurs, les candidats sont également appelés à fournir, en plus de leur dossier de candidature, une déclaration signée numériquement par son employeur. Ainsi qu’une déclaration du gouvernement, les informations concernant ces dernières sont disponibles par ici.

