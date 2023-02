Les Pays-Bas lancent de nouvelles bourses pour les Algériens

L’ambassade des Pays-Bas en Algérie ouvre les inscriptions pour son programme de bourse MSP pour les professionnels algériens âgés de moins de 45 ans. En effet, ce programme offre la possibilité de se former dans divers domaines d’activités, dans les établissements d’enseignement néerlandais.

Ces bourses de courte durée, offertes par le ministère néerlandais des Affaires étrangères et gérées par NUFFIC, sont destinées pour les Algériens désireux de se former dans l’agriculture, les sciences vétérinaires, la pêche, environnement durable. Mais aussi en journalisme, droit et dans les énergies renouvelables. L’ambassade des Pays-Bas en Algérie informe que le dernier délai pour transmettre les candidatures est fixé pour le 24 mars 2023 à 16h.

Les Pays-Bas lancent le programme MSP pour les Algériens

Ce programme offre environs 20 bourses par an, pour des professionnels âgés entre 20 et 45 ans vivant et travaillant en Algérie. Pour bénéficier de ces bourses, ces derniers doivent justifier d’un certain niveau de maitrise de l’anglais.

Par ailleurs, les candidats doivent également présenter un profil correspondant aux domaines présentés dans le cadre de ses bourses. Le programme encourage particulièrement les femmes à postuler, en leur proposant 50% de l’ensemble de ses bourses dédiées à la gent féminine.

Dans ce sillage, les candidats doivent transmettre leurs candidatures selon deux phases. À commencer par postuler au niveau de l’IHE Delft (cliquer ici) ou via leu adresse e-mail : shortcourseregistration@un-ihe.org. Les candidats retenus recevront un e-mail comprenant un lien pour postuler à la bourse MSP. Notamment via le système Nuffic. Pour davantage d’information concernant le dossier de candidature, veuillez consulter le site officiel de l’organisme d’accueil (cliquer ici).

