Les Pays-Bas facilitent la procédure du regroupement familial : les Algériens concernés

Nombreux sont les membres de la diaspora algérienne à l’étranger. Malgré le confort dans lequel ces derniers vivent, un manque inévitable fini toujours par faire surface : celui de la famille. Certains optent pour des vacances régulières au bled et d’autres choisissent le regroupement familial comme solution.

Bonne nouvelle pour les Algériens de Hollande, le pays a annoncé la simplification de la procédure pour les ressortissants étrangers. En effet, les Pays-Bas visent la fluidification du processus en 2023 et les Algériens sont concernés.

Un regroupement familial sur place pour les Algériens en Hollande

Dans un communiqué rendu public ce 6 mars, les autorités néerlandaises ont annoncé la facilitation du programme de regroupement familial aux Pays-Bas.

Pour la première fois depuis des années, les étrangers voyageant en Hollande dans le cadre d’un regroupement familial seront autorisés à formuler la demande à l’arrivée. Ainsi, les voyageurs seront admis au service de l’Immigration et de la Naturalisation IND de la ville de Zevenaar.

L’initiative vise à réduire la charge sur le centre de candidatures de Ter Apel, inondé de quelque 200 à 300 demandes chaque semaine. Les voyageurs recevront un VISA avant de prendre leur vol, et se verront attribuer un titre de séjour après s’être enregistrés à l’IND de Zevenaar. Ces derniers devront ensuite s’inscrire à la Basic Registration of Persons (BRP) pour régulariser leur situation.

À noter qu’il est possible de prendre rendez-vous à l’IND de Zevenaar avant le départ. Ainsi, dès l’achat du billet d’avion, les voyageurs peuvent fixer une date sur le site de l’IND pour accélérer le processus encore plus. C’est le bureau d’accueil des demandeurs d’asile (COA) qui s’occupera de réceptionner les arrivants dans le cadre du regroupement familial. À cet effet, 3 hôtels sont mis à disposition à Zevenaar et Duiven.



Les Pays-Bas offrent une nouvelle bourse d’étude aux Algériens en 2023

La bourse MSP est offerte aux Algériens maitrisant l’anglais et ayant entre 20 et 45 ans par la Hollande. Le ministère des Affaires Étrangères néerlandais a lancé cette opportunité qui touche plusieurs domaines d’apprentissage récemment. On y trouve notamment des programmes spécialisés dans l’agriculture, les sciences vétérinaires, l’environnement, les énergies renouvelables, mais aussi le journalisme. À noter toutefois que le dernier délai pour s’inscrire à cette bourse est le 24 mars 2023.

