Les pathologies prises en charge au Département de Chirurgie Générale du Centre Médical Anadolu

La chirurgie générale est une spécialité médicale qui s’occupe du traitement des affections qui touchent les organes internes, les tissus mous et les os. Les chirurgiens généraux diagnostiquent et traitent des problèmes de santé tels que les hernies, les tumeurs, les maladies de la thyroïde, de la vésicule biliaire, du tube digestif, les problèmes de la glande mammaire, les blessures traumatiques et les fractures osseuses.

La chirurgie générale se réalise à l’aide d’outils chirurgicaux traditionnels comme les scalpels, les ciseaux et les pinces ; ou bien à l’aide de techniques chirurgicales modernes telles que la laparoscopie, qui permet de réaliser des interventions chirurgicales moins invasives avec des cicatrices plus petites et une récupération plus rapide.

Souvent, le chirurgien travaille en collaboration avec d’autres spécialistes pour assurer aux patients des soins complets et coordonnés.

Quels sont les champs d’application de la chirurgie générale ?

En général, les médecins recourent à la chirurgie pour traiter des affections insolubles par d’autres moyens médicaux ou thérapeutiques. Du reste, les champs d’application de la chirurgie générale sont vastes. Ils incluent :

La chirurgie de la thyroïde : pour enlever une partie ou la totalité de la glande thyroïde en cas d’affections comme l’hyperthyroïdie ou le cancer.

pour enlever une partie ou la totalité de la glande thyroïde en cas d’affections comme l’hyperthyroïdie ou le cancer. La chirurgie gastro-intestinale : elle inclut la chirurgie de l’estomac, de l’intestin grêle, du colon et du rectum. Elle traite des affections comme les ulcères, les polypes, le cancer et les maladies inflammatoires de l’intestin.

elle inclut la chirurgie de l’estomac, de l’intestin grêle, du colon et du rectum. Elle traite des affections comme les ulcères, les polypes, le cancer et les maladies inflammatoires de l’intestin. La chirurgie hépatique : pour enlever une partie du foie en cas de cancer ou pour traiter des lésions hépatiques.

pour enlever une partie du foie en cas de cancer ou pour traiter des lésions hépatiques. La chirurgie de la vésicule biliaire : pour enlever la vésicule biliaire en cas de calculs biliaires.

pour enlever la vésicule biliaire en cas de calculs biliaires. La chirurgie de la hernie : elle consiste à réparer une hernie. Celle-ci se produit lorsque des organes internes sortent de leur emplacement normal.

elle consiste à réparer une hernie. Celle-ci se produit lorsque des organes internes sortent de leur emplacement normal. La chirurgie des vaisseaux sanguins : elle inclut la chirurgie des artères, des veines et des vaisseaux lymphatiques. Elle traite des affections comme les varices, les caillots sanguins et les anévrismes.

Ces exemples ne sont pas exhaustifs. Il existe, naturellement, de nombreux autres champs d’application de la chirurgie générale.

Quelles sont les maladies que prend en charge le Département de Chirurgie Générale du Centre Anadolu ?

Le Département de Chirurgie Générale du Centre Médical Anadolu compte de nombreux services spécialisés et traite une grande variété de pathologies. Les spécialistes du Centre, formés à l’international, garantissent aux patients un service de haut niveau. De plus, le département dispose des technologies les plus pointues afin d’assurer aux malades des interventions de haute précision.

Du reste, voici la liste des maladies et des affections que prend en charge le Département de Chirurgie Générale du Centre Médical Anadolu :

Maladies de la thyroïde (goitre, hyperthyroïdie)

Cancers et tumeurs bénignes du sein

Cancers et maladies bénignes de l’œsophage

Cancers de l’estomac et différents troubles liés aux ulcères de l’estomac et de l’intestin grêle (duodénum)

Maladies de l’intestin grêle qui nécessitent la chirurgie, occlusions intestinales

Tumeurs colorectales et maladies inflammatoires du colon.

Maladies ano-rectales : tumeurs, hémorroïdes, fissures anales, fistules

Tumeurs bénignes et malignes du foie, kystes hépatiques

Ictère obstructif

Calculs et tumeurs de la vésicule biliaire et des voies biliaires

Kystes et tumeurs du pancréas

Pancréatite aiguë et chronique

Maladies de la rate qui nécessitent une chirurgie

Hernies de la paroi abdominale et de l’aine, éventrations

Diverses infections des tissus mous

Traumatismes et chirurgie d’urgence

Enfin, comme la chirurgie générale possède un vaste champ d’action, le Département de Chirurgie Générale du Centre Médical Anadolu travaille en étroite collaboration avec de nombreux services, dont : radiologie, oncologie médicale, radiothérapie, endocrinologie, traumatologie, kinésithérapie et rééducation.