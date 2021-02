Les parlementaires algériens adressent une lettre à Biden

Des parlementaires algériens, issus des deux chambres, ont adressé une lettre au nouveau président américain Joe Biden au sujet de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Il s’agit en effet, d’une demande de « revoir la décision de l’ex-président Donald Trump concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ».

Dans la lettre rapportée par l’agence officielle, ces parlementaires ont affirmé que « le droit des peuples à l’autodétermination constitue un principe consacré dans l’histoire des États-Unis d’Amérique et une règle fondamentale en droit international ».

Dans ce sens, ils appellent le nouveau président américain à « revoir le décret signé par l’ex-président Donald Trump concernant le Sahara occidental, étant en contradiction avec les positions américaines vis-à-vis de cette question ».

Selon eux, cette question est « inscrite par les Nations Unies en tant que question de décolonisation, impliquant pour le peuple sahraoui l’activation du principe d’autodétermination ». À ce propos, ils soulignent que « l’ONU a créé la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO)… ».

Le décret signé par Trump est « en contradiction avec toutes les positions américaines »

Les deux groupes parlementaires ont également indiqué que « le peuple algérien croit en la nécessité d’activer les principes de légalité internationale et de défendre la liberté et la suprématie de la loi pour instaurer la paix et à la sécurité internationale ».

Ces députés algériens ajoutent encore, qu’en tant que « représentants de tous les groupes parlementaires au sein des deux chambres du parlement », nous avons décidé « de vous écrire, Monsieur le Président, pour booster le processus de règlement au Sahara occidental ».

Cette demande intervient, continuent-t-ils, « conformément aux règles, principes et résolutions des Nations Unies auxquels nous croyons tous, et afin d’annuler le décret signé par l’ex-président Donald Trump quelques jours avant de quitter la Maison Blanche ».

Selon eux, ce même décret est « en contradiction avec toutes les positions américaines concernant le dossier du Sahara occidental et les résolutions et décisions de la légalité internationale ». Ils se disent, en outre, convaincus que Joe Biden va « rectifier le tir et annuler la décision de l’ex-président Trump, à la faveur des positions américaines ».