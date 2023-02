Les origines du « One, Two, Three, Viva l’Algérie » font débat

Il est le symbole de la ferveur et de l’engouement que les supporters algériens manifestent avant, lors et après les rencontres de l’équipe d’Algérie. C’est même devenu la devise de Fennecs.

Le « 1.2.3 Viva l’Algérie » s’est implanté dans le décor du sport algérien. Dépassant même les grillages des stades, tous les sportifs algériens s’identifient à ces mots d’une résonance particulière.

Adopté par toutes les générations, ce slogan est l’identité même du supporter algérien qui exprime sa joie. À la recherche des origines de ce chant qui s’inscrit dans les traductions algériennes, plusieurs sources livrent leurs hypothèses quant à son histoire.

L’histoire du « 1.2.3 Viva l’Algérie »

Se penchant sur la question, le média français, RFI a livré son hypothèse. Ainsi, le « One, Two, Three » trouve son origine dans la période coloniale. Refusant la présence de la France sur le sol algérien, les manifestants scandaient « We want to be free » (Nous voulons être libres).

Le choix de la langue anglaise s’explique par la résonance internationale et l’ubiquité de cette langue. » Cela a une portée internationale ».

Les manifestants algériens voulaient que tout le monde comprenne que l’Algérie est colonisé et refuse d’être sous la bannière française » affirme certaines sources.

Cette première explication s’ajoute à celle qui suppose que « en 1974, la sélection algérienne de football a affronté, en amical, l’équipe anglaise de Sheffield United à Oran. Un match qui s’est soldé sur la victoire des Algériens sur le score de… 3-1)

Vous l’aurez compris, selon cette histoire, le score de la rencontre contre les Anglais a inspiré le chant devenu mythique des algériens.

Un « 1.2.3 Viva l’Algérie » pour l’histoire face à la France

Lors des Jeux méditerranéens de 1975, organisées à Alger, la médaille d’or du football se disputait entre la France et l’Algérie.

Après un match épique qui reste dans les catalogues du football algérien, l’Algérie s’est imposé 3-2 face aux Bleus.

Une occasion à saisir pour le public du stade 05 juillet qui chambrait les Français en leur lançant un « One, Two, Three, Viva l’Algérie » pour l’histoire.