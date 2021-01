Les nouvelles variantes Covid-19 détectées dans 50 pays, alerte l’OMS

Les nouvelles variantes du coronavirus (covid-19) ont été détectées dans 50 pays, a alerté ce mercredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans son bulletin hebdomadaire, l’OMS a alerté sur la propagation de ces nouvelles variantes de covid-19, jugées inquiétantes par les scientifiques.

Selon l’OMS, le nombre de pays où se trouve dorénavant le variant du coronavirus repéré initialement au Royaume-Uni s’élève à 50. S’agissant de la variante identifiée en Afrique du Sud, elle a été détectée dans 20 pays.

« Signalé pour la première fois le 14 décembre, le variant britannique VOC 202012/01 a été retrouvé dans 50 pays, territoires et zones (…) Le variant identifié en Afrique du Sud 501Y.V2, signalé pour la première fois le 18 décembre, a été détecté à présent dans 20 pays, territoires et zones », a indiqué l’Agence sanitaire mondiale dans son dernier bilan.

« Plus le virus coronavirus se répand, plus il a d’occasion de muter. De hauts niveaux de contamination signifient que nous devons nous attendre à l’émergence de davantage de variants », a ajouté l’OMS.

Le variant découvert en Afrique du Sud serait plus transmissible

L’Organisation mondiale de la santé a expliqué, dans son bulletin, que la nouvelle souche identifiée en Afrique du sud serait plus transmissible que cette détectée au Royaume-Uni.

« A partir des enquêtes préliminaires et en cours en Afrique du Sud, il est possible que le variant 501Y.V2 soit plus transmissible que les variants qui circulaient auparavant en Afrique du Sud », a expliqué l’OMS.

« Ci ce nouveau variant de coronavirus ne semble pas provoquer une forme plus grave de la maladie, la hausse rapide du nombre de contaminations observée a mis les systèmes de santé sous pression », a précisé l’Agence sanitaire mondiale.