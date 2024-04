Les nouvelles tendances du divertissement algérien

Le football est-il encore roi ? La télévision est-elle encore regardée de la même manière ? Les jeux entre amis se font-ils toujours autour d’un thé ou les uns à côté des autres ?

Aussi bien sportivement que derrière l’écran, de nouvelles tendances émergent. Parfois au point d’éclipser des pans historiques du milieu culturel algérien ! Zoom sur ces tendances qui bouleversent les habitudes et qui parfois, surprennent les anciennes générations.

Le casino en ligne

L’accès n’est pas encore aussi simple qu’il ne peut l’être dans d’autres contrées africaines, mais une chose est sûre, le casino en direct est l’un des divertissements phares du moment sur le Continent et surtout, un domaine qui n’a de cesse de grandir partout dans le monde. Avec le retour au premier plan de jeux historiques, les Algériens ont eux aussi de quoi surfer sur la tendance. Les quelques casinos du littoral méditerranéen sont surtout prisés par les étrangers, mais sur le papier, le casino en ligne est l’une des nouvelles tendances en matière de divertissement.

Plus que tout, il s’inscrit dans une révolution numérique qui ouvre également la voie à d’autres domaines grâce à l’amélioration des connexions et à l’accès évidemment facilité à des périphériques connectés.

Le handball

N’allez pas vous méprendre, le sport roi reste le football en Algérie. Le ballon rond représente un lien social indissociable et c’est d’ailleurs pour cela que les résultats de l’équipe nationale sont si durement scrutés et discutés à l’heure actuelle. La grande déconvenue subie à la Coupe d’Afrique des Nations rend les nationaux parfois acerbes envers les Fennecs et probablement pour cette raison, d’autres équipes nationales peuvent profiter d’un soutien bienvenu. Excellents sur le continent depuis plusieurs années, les handballeurs algériens savent qu’ils représentent l’un des sports favoris au sein de la population « DZ ».

Dernièrement, ils ont donc pu bénéficier d’un soutien grandissant et s’apparentent à une équipe divertissante, mais surtout, respectée ! Malheureusement, la marche était trop haute pour une qualification aux Jeux Olympiques, mais les Verts savent déjà qu’ils pourront défendre les couleurs de leur pays lors des prochains Mondiaux. Un rendez-vous pris par la majeure partie de la population, comme vous l’aurez compris.

Le zenqauoi

On connaissait le rap, le raï et d’autres styles qui faisaient parfois la fierté des Algériens au gré des créations des artistes nationaux ou originaires d’ici. Depuis quelques années et de manière ô combien surprenante, le zenqaoui mixe ces styles diamétralement opposés avec une réussite édifiante.

La musique urbaine est quelque chose de très apprécié – voire même déifié – en Algérie et sous la houlette de producteurs ayant senti la tendance monter, le style est plus que jamais populaire et diffusé. Les artistes se lancent sur ce style novateur qui reste une surprise pour beaucoup, mais qui n’en finit plus de connaître la réussite. Avec une étymologie contenant « zenqa », à savoir rue en Arabe algérien, cette musique urbaine est l’une des grandes tendances du moment et le plaisir est parfois coupable si l’on s’en tient aux dires des principaux producteurs du genre !

Netflix

Si le géant américain de la VOD continue son expansion sur tout le territoire africain, c’est notamment sur les bases de la réussite connue en Algérie. Première plateforme disponible et encore plus forte que les autres à ce jour, Netflix a bouleversé l’accès aux créations télévisuelles dans le pays. La baisse des prix de l’abonnement en 2023 a évidemment été bénéfique pour le passage à ce divertissement d’un nouveau genre et sans annoncer de chiffres officiels lors de communiqués, le succès est semble-t-il au rendez-vous pour l’entreprise basée en Californie.