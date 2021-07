Les nouveaux vols de ASL Airlines entre l’Algérie et la France

Outre Air Algérie, plusieurs compagnies aériennes étrangères profitent du trafic grandissent des voyageurs entre l’Algérie et six différents pays à travers le monde. Mais l’afflux le plus important de voyageurs provient sans doute de la France.

ASL Airlines, qui figure parmi les compagnies qui se partagent le marché des vols entre les deux rives de la méditerranée, a annoncé, hier, une nouvelle mise à jour de son programme concernant les vols du mois de juillet entre l’Algérie et la France ; mais elle a aussi annoncé des nouveaux vols de rapatriement depuis l’Algérie vers la France pendant le mois d’aout.

L’Agence Soleil Voyages, unique représentant en Algérie de la compagnie aérienne ASL Airlines, a publié, hier, sur sa page Facebook, la nouvelle mise à jour du programme des vols qui vont relier l’Algérie et la France pendant ce qui reste de ce mois de juillet.

Des vols commerciaux et d’autres de rapatriement

La compagnie Française assurera quatre liaisons entre les deux pays. Une première ligne va relier les deux capitales, Alger et Paris, le 22, 23, 27, 29, 30 et le 31 juillet. La deuxième ligne est celle qui relie Alger et Lyon via 5 vols aller-retour, le 24, 27, 29, 30, et le 31 juillet.

Pour les deux lignes restantes, ASL Airlines a prévu un seul vol chacune, pour ces jours qui restent du mois de juillet. L’unique vol qui va relier Béjaia et Paris aura lieu 24 juillet, tout comme celui qui va relier Annaba et la capitale Française.

Enfin, pour le mois d’aout, ASL Airlines a annoncé le programme de ses vols de rapatriement (vols aller simple à destination de la France). Toujours selon l’agence Soleil Voyage, 4 lignes seront assurées par la compagnie pendant ce mois d’aout. Les vols de la ligne Alger-Paris vont s’effectuer le 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, et le 28 aout. Ceux de la ligne Alger-Lyon quant à eux sont programmés pour le 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, et le 28 aout. Enfin les vols de rapatriement reliant Béjaia et Annaba à la capitale Paris sont programmés pour le 14 et 28 aout.