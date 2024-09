Les nouveaux maillots de l’équipe d’Algérie ont fuité. Les nouvelles tenues, fournies par l’équipementier des équipes nationales, Adidas, seront portées à partir de la prochaine sortie des Verts face à la Guinée Équatoriale.

L’équipementier des équipes nationales, Adidad, a fabriqué de nouveaux maillots pour l’équipe d’Algérie A. Ils sont arrivés à Alger depuis quelques jours, mais ont fuité avant même qu’ils soient dévoilés par la Fédération algérienne de football.

En effet, des photos de la séance shooting, regroupant plusieurs joueurs, dont Baghdad Bounedjah, Riyad Mahrez, Rayan Ait-Nouri ou encore Amine Gouiri, ont fait le tour sur les réseaux depuis ce matin.

Quels sont les motifs des nouveaux maillots des Verts ?

Le maillot domicile est plus classique. Il marque le retour du rouge, notamment sur le logo Adidas. Le design reste fidèle à l’esthétique traditionnelle de l’équipe, avec une base blanche et des contours verts subtils sur les épaules et la taille, offrant un look à la fois épuré et élégant.

Quant au maillot extérieur, n’est pas d’une couleur unie, mais présente des motifs au centre, au niveau de la poitrine et jusqu’en bas, avec un vert plus foncé. Il est un peu similaire à ceux proposés au Mexique et au Nigéria traditionnellement.

La bande à Petkovic devrait porter le nouveau maillot, fourni par Adidas, à partir de sa prochaine sortie face à la Guinée Équatoriale, prévue demain. En attendant plus de détails lors de l’annonce officielle des nouveaux maillots par la Fédération algérienne de football.