Les nouveaux axes de coopération Algérie – Suède exposés à Tebboune

À peine arrivée à Alger, la nouvelle ambassadrice du Royaume de Suède, Anna Block Mazoyer, a donné le ton. L’Algérie occupe une place privilégiée dans la diplomatie suédoise.

En présentant, mardi soir, ses lettres de créance au président Abdelmadjid Tebboune, la diplomate a réaffirmé la solidité des liens entre les deux pays et esquissé les contours d’une collaboration appelée à s’intensifier.

Des liens anciens, près de trois siècles d’histoire commune

Dans sa déclaration, Anna Block Mazoyer a rappelé « la profondeur des liens historiques » entre Alger et Stockholm. Les deux nations célèbreront en 2029 le 300ᵉ anniversaire de leurs premiers accords de paix, de navigation et de commerce. Un symbole fort d’une relation ancienne, enracinée dans la diplomatie et le respect mutuel.

Ce retour en Algérie revêt par ailleurs une signification personnelle pour la nouvelle ambassadrice. « L’Algérie occupe une place particulière dans mon cœur », a-t-elle confié. Rappelant y avoir entamé, il y a 35 ans, sa carrière diplomatique.

Coopération bilatérale : économie, énergie et développement local au cœur des priorités

Sur le plan économique, la diplomate a mis en avant la présence active d’entreprises suédoises en Algérie, notamment Volvo, Ericsson et AstraZeneca. Ces sociétés opèrent déjà dans plusieurs secteurs clés. Traduisant un partenariat solide qui s’appuie sur l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne. Ainsi que sur le Partenariat pour la Méditerranée.

« Les relations commerciales entre nos deux pays s’inscrivent dans un cadre de coopération fondé sur les intérêts mutuels », a précisé Mme Mazoyer. Elle a également cité plusieurs axes de collaboration prioritaires :

Transition énergétique et développement durable ,

, Réforme de la fiscalité ,

, Renforcement des collectivités locales.

Ces projets « concrets », a-t-elle souligné, visent à « améliorer la vie quotidienne des citoyens », dans un esprit d’échanges équilibrés et d’innovation partagée.

Un hommage appuyé à la diplomatie algérienne sur la scène internationale

Évoquant la politique étrangère, la représentante de la Suède a salué les efforts constants de l’Algérie « en faveur du multilatéralisme et de la paix ». Elle a notamment mis en avant son rôle actif au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, en tant que membre non permanent.

« La Suède n’oublie pas l’engagement constant de l’Algérie au sein du système onusien. Un engagement né dès la lutte pour l’indépendance », a rappelé Mme Mazoyer.

Pour Stockholm, Alger incarne une voix crédible et respectée sur les grandes questions internationales, ce qui renforce d’autant la valeur stratégique du partenariat entre les deux nations.

Algérie – Suède : une coopération tournée vers l’avenir

Avec cette nouvelle mission, Anna Block Mazoyer entend inscrire la relation algéro-suédoise dans une dynamique de continuité et d’ouverture.

« La Suède restera active dans ses efforts, car l’Algérie est un partenaire important », a-t-elle insisté, affichant sa volonté de consolider une coopération pragmatique et durable.

Un message d’amitié et de confiance, porté par une diplomate qui, après trois décennies, retrouve dans ce pays les premiers échos de sa carrière et, sans doute, une nouvelle page à écrire dans l’histoire des relations entre les deux nations.