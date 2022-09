Les nouveaux appareils de radiochirurgie : CyberKnife M6 et Gamma Knife

Depuis son inauguration en 2005, le Centre Médical Anadolu fournit à ses patients, grâce à l’adoption des dernières technologies, des prestations médicales de pointes. C’est un établissement renommé pour l’application des techniques modernes dans le traitement du cancer en particulier.

Le Centre Médical Anadolu mène des études conjointes avec l’un des plus prestigieux hôpitaux des États-Unis, Johns Hopkins Medicine.

Le service de radio-oncologie du Centre Médical Anadolu est en mesure de fournir le traitement adéquat aux patients atteints de cancers grâce à son infrastructure moderne dotée d’équipements de pointe, à savoir :

L’appareil de tomographie GE DISCOVERY RT pour la phase de planification ;

Le Varian Edge, l’Accuray CyberKnife M6 et RADIXACT (tomothérapie) pour la phase de traitement.

Dans cet article, nous allons nous pencher sur deux appareils de radiochirurgie : le CyberKnife M6 et le Gamma Knife.

L’appareil de radiochirurgie : CyberKnife M6 ?

Le CyberKnife M6 est un appareil de radiochirurgie ultraprécis qui permet d’éviter d’endommager les tissus sains par les radiations.

C’est une technique de traitement qui consiste à administrer par stéréotaxie des radiations à haute dose dans la zone spécifiée tout en préservant les organes sains des effets toxiques des radiations.

Avec le CyberKnife M6 on peut atteindre facilement les tumeurs, quel que soit l’endroit du corps dans lequel elles se situent. Le traitement par Cyberknife M6 est essentiellement utilisé pour les maladies malignes et bénignes du cerveau, pour les tumeurs de la colonne vertébrale, de la tête et du cou, des poumons, du pancréas, du foie, des glandes surrénales et de la prostate.

La CyberKnife est un appareil de radiochirurgie stéréotaxique qui assure au patient confort et facilité d’application par rapport aux techniques chirurgicales traditionnelles.

Structure robotique sensible

Le Cyberknife M6 utilise une technologie robotique très sensible. En fonction de la forme de la tumeur, il produit des radiations pour des zones de différentes tailles. Le bras robotique opère selon six axes, ce qui permet d’envoyer des rayonnements précis depuis différents angles et d’atteindre ainsi les tumeurs localisées près des organes critiques.

Thérapie guidée par l’image

L’identification de la lésion et sa localisation avant et pendant le traitement sont d’une importance capitale en radiochirurgie. Dans le système Cyberknife M6, l’image est contrôlée à l’aide d’un ordinateur et le rayonnement est envoyé dans les régions spécifiées avec un haut degré de précision.

Pendant le traitement, le système détecte et corrige les moindres activités du patient susceptibles de réduire la précision et la sensibilité du traitement. Par conséquent, le CyberKnife permet de traiter les malades, en particulier dans le cas des chirurgies crâniennes, en portant de simples masques en plastique.

Suivi de la respiration

L’un des principaux avantages du CyberKnife est sa capacité de suivi de la respiration. Les tumeurs localisées dans le thorax et l’abdomen agissent en fonction de la respiration. Leur caractère mobile rend la radiographie des lésions difficiles. C’est pourquoi il faut des techniques spécifiques pour surveiller les mouvements pendant le traitement.

Avec les appareils traditionnels, on applique des dispositifs de fixation rigides et on forme de larges zones de traitement de manière à inclure les changements d’emplacement dus aux mouvements. Dans d’autres applications, on demande au patient de cesser de respirer afin d’immobiliser la tumeur.

Cependant, rien de tout cela n’est nécessaire dans le dispositif Cyberknife M6. À l’aide d’un appareil placé sur la région thoracique et d’une caméra infrarouge, l’équipe médicale peut surveiller les mouvements thoraciques externes pour les corréler avec les mouvements tumoraux internes. Le robot peut ainsi suivre la tumeur pendant le traitement.

Spécifications générales de CYBERKNIFE M6

Durée de traitement réduite ;

Moins d’effets secondaires, protection des tissus et des organes environnants ;

Procédure sans douleur ;

Traitement ambulatoire, aucune hospitalisation requise ;

Technique non invasive ;

N’exige pas de visser un cadre en métal sur la tête ou sur le corps.

Ne nécessite pas d’anesthésie ;

Le suivi du mouvement des organes pendant le traitement fait que le patient n’a pas besoin d’arrêter de respirer ;

Permet un retour rapide à une normale ;

Pas de période de convalescence nécessaire.

L’appareil de radiochirurgie : Gamma Knife

Le Gamma Knife est un appareil employé pour des traitements neurochirurgicaux en radiothérapie stéréotaxique. Il délivre de façon très localisée une dose élevée de rayonnements ionisants. Il s’agit d’une chirurgie sans scalpel, c’est une intervention qui ne nécessite pas l’ouverture du crâne. On utilise la radiochirurgie dans le traitement des tumeurs cérébrales de moins de 3 cm qui se situent dans des zones inopérables ou à haut risque.

Les principales différences entre CyberKnife M6 et Gamma Knife

Gamma Knife est limité dans le nombre d’angles qu’il peut approcher de la tumeur, tandis que CyberKnife peut délivrer un rayonnement sous des milliers d’angles, limitant l’impact du rayonnement sur les tissus sains ou les organes entourant la tumeur.

Alors que Gamma Knife et CyberKnife peuvent traiter les tumeurs cancéreuses et non cancéreuses avec une extrême précision, CyberKnife offre des avantages uniques, en particulier sa capacité à traiter les tumeurs dans tout le corps. Avec une robotique avancée, un suivi intelligent des tumeurs et des capacités d’imagerie en temps réel, CyberKnife peut traiter les tumeurs du corps qui bougent à la suite de la respiration avec la même précision que les traitements au cerveau, sans nécessiter de dispositifs de restriction de mouvement inconfortables.

Les avancées révolutionnaires de CyberKnife permettent le traitement des tumeurs du cerveau, de la tête et du cou, de la colonne vertébrale, des poumons, de la prostate, du foie, du pancréas, des reins et plus encore. La précision de CyberKnife et l’absence de cadres invasifs pour la tête et le corps ont ouvert le domaine des traitements contre les tumeurs récurrentes qui étaient autrefois considérés comme incurables après une radiothérapie ou une intervention chirurgicale antérieure.

Les différences entre radiothérapie et radiochirurgie

La radiothérapie traditionnelle traite les cellules cancéreuses, mais les cellules normales adjacentes sont également exposées aux radiations. Afin de prévenir les dommages causés par les radiations aux cellules normales environnantes, les patients ont souvent besoin de jusqu’à 40 séances, permettant aux cellules normales de récupérer entre les traitements. La radiochirurgie, en revanche, délivre une dose de rayonnement beaucoup plus élevée sur la tumeur, tout en s’appuyant sur une précision extrême pour éviter l’exposition aux rayonnements des cellules saines environnantes.

Cette précision est maintenue dans un espace tridimensionnel, ce qui signifie que la radiochirurgie est « stéréotaxique ». En raison de cette exigence, la radiochirurgie stéréotaxique a traditionnellement été limitée au traitement des tumeurs intracrâniennes. Un cadre de tête stéréotaxique maintiendrait la tête du patient fermement en place, éliminant les mouvements comme une préoccupation et garantissant l’administration du traitement avec la précision nécessaire pour épargner les tissus normaux et les structures critiques. Capable de suivre les tumeurs en temps réel et d’administrer des traitements dans tout le corps, le CyberKnife M6 fournit une plate-forme de radiochirurgie plus puissante et plus flexible sans qu’il soit nécessaire d’immobiliser les patients de manière rigide.

L’avenir de la radiochirurgie

Le système CyberKnife® offre des options de traitement révolutionnaires pour un large éventail de cancers, mais ce n’est pas nouveau. Le système CyberKnife est soutenu par deux décennies de suivi clinique publié, fournissant des preuves concrètes que le CyberKnife offre un excellent contrôle du cancer avec un risque réduit d’effets secondaires pour les types de cancer dans tout le corps.