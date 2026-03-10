Les nominés des Smala AwarDz 2026 dévoilés : une célébration de l’excellence algérienne

Il y a des événements qui dépassent la simple remise de prix. Des rendez-vous qui racontent une histoire collective, faite de mémoire, de talent et de transmission. C’est dans cet esprit que reviennent les Smala AwarDz, une cérémonie devenue un moment fort pour célébrer l’excellence algérienne en Algérie, en France et à l’international.

Pour son édition 2026, la Smala a dévoilé une sélection de nominés qui illustrent la richesse et la diversité de cette communauté. Écrivains, cinéastes, scientifiques, sportifs, entrepreneurs, artistes ou militants : chacun contribue, à sa manière, à faire vivre une culture et un héritage qui dépassent les frontières.

Des récits, des parcours, des mémoires

Dans la catégorie Histoire, plusieurs œuvres plongent dans les récits qui façonnent la mémoire collective et interrogent l’histoire contemporaine de l’Algérie.

Nominés – Histoire :

Carnet de guerre d’un civil. Algérie 1955-1962 — Souria Lefki-Guiddir

Abdelkader, l’Arabe des Lumières — Karima Berger

Insoumis — Gabriel Souleyka

Âmes algériennes — Islam Gharbi

L’autre 8 mai 1945 – Je me souviens — M’Hamed Kaki

Le cinéma est également à l’honneur avec des réalisateurs qui explorent l’histoire, les identités et les réalités sociales à travers leurs films.

Nominés – Cinéma :

Frantz Fanon — Abdennour Zahzah

Bin U Bin — Mohammed Lakhdar

Roqia — Yanis Koussim

Rupture — Ilyes Guettaoui et Awassir

Chroniques des années de siège — Sofiane Zermani

Du côté des lettres, plusieurs auteurs reconnus offrent des récits qui interrogent les identités, les héritages et les trajectoires de la diaspora.

Nominés – Lettres :

Le Prénom — El Mouhoub Mouhoud

Le pain des Français — Xavier Le Clerc

Avec ma tête d’Arabe — Aïda Amara

La joie ennemie — Kaouther Adimi

L’Algérie, ma mère et moi — Smaïn Laacher

Dans le sport, plusieurs athlètes illustrent l’excellence et la détermination de la nouvelle génération.

Nominés – Sport :

Mustapha Salmi — Vainqueur du Marathon de Lyon

Ali Bouziane — Vainqueur de la Coupe arabe de Basketball

Kaylia Nemours — Championne du monde de Gymnastique

Cylia Ouikène — Médaille de bronze de Karaté à la One Premier League Istanbul

Ibrahim Maza — Parcours remarquable à la CAN 2025

Les arts culinaires mettent en avant celles et ceux qui valorisent le patrimoine gastronomique algérien et ses saveurs.

Nominés – Arts culinaires :

Yasmina Sellam — Le couscous, Racines et Couleurs d’Algérie

Maison IMZAD

Ansay Chocolaterie

Naciba Nas Cake

Tema’s Cake

La catégorie Restauration distingue plusieurs établissements qui contribuent à faire vivre la cuisine algérienne.

Nominés – Restauration :

Hanaa Bistrot

La boucherie De Yemma

Dar El Soutane

Khamsa Brixton

Lounja

Entre création artistique et nouvelles voix

La catégorie Révélation musicale met en lumière de nouveaux talents qui émergent sur la scène musicale.

Nominés – Révélation musicale :

Baraka Marzaia — Premiers concerts à Paris

Mehdi Rayan — Medacoustic

Celia Maqam — Rouhi Ya Dzayer

Danyl — ZMIG

Zina Larab — Vainqueur de Ahlane Wa Chabab

Les initiatives citoyennes occupent également une place importante à travers la catégorie Engagement.

Nominés – Engagement :

Tawrirt El Golea — Hamidou Bellaragueb

El Jazayer El Khadra — 1 million d’arbres plantés en Algérie

Dictée pour Tous — Abdellah Boudour

Juristes pour le respect du droit international — Insaf Rezagui

cancéreuse et heureuse — Charazad Abbas

La catégorie Arts & Patrimoine célèbre les initiatives culturelles qui participent à préserver et transmettre l’héritage algérien.

Nominés – Arts & Patrimoine :

L’âme des mots et expressions d’Algérie — MHS

Galerie Hamid Khellafi — Hamid Khellafi

Dz Fest London — Rachida Lamri

Paname — Bilal Hamdad

Ahl El Fen — Chakir Bourahla

Entre innovation, musique et culture populaire

Dans le domaine de la santé, plusieurs professionnels et initiatives sont distingués pour leurs contributions scientifiques et médicales.

Nominés – Santé :

Casbah Cardio — Dr Mansour Karaa

Flora Berrefas Latari — diplômée du programme Global Clinical Scholars Research Training de Harvard Medical School

Addictions – Manuel de premiers secours — Pr Amine Benyamina

Belkacem Mansour — Hématologue ayant soigné onze patients par autogreffe

Skion Care Code — Dr Filali

La catégorie Sciences & Technologies récompense des projets innovants et des avancées scientifiques.

Nominés – Sciences & Technologies :

Gradium — Startup d’IA vocale

Kader Attou

Laïd Dardabou — Montre connectée estimant le niveau de vitamine D

Qareeb — IA pour l’agriculture

Zakaria Hachelaf — Lauréat du Prix de l’Université de Beijing

La musique est également représentée avec des artistes qui marquent la scène actuelle.

Nominés – Musique :

Tikoubaouine

El Besta

Dj Kore

Lamia Battouche

Kader Japonais

Les séries témoignent quant à elles de la vitalité de la création audiovisuelle.

Nominés – Séries :

Berrani 2 — Mouzahem Yahia

Hassla fi Cairo — Waël Fahmi Abdelhamid

Fatma — Jafer Gassem

Kya — Oussama Qobi

El Mohadjir — Reda Hamimed

L’humour occupe également une place importante avec plusieurs figures populaires de la scène comique.

Nominés – Humour :

Ahmed Sparrow

Sofinae Soch

Ilyes Djadel

Younes Hanifi

Sofia Labess

Enfin, la catégorie Entrepreneuriat met en lumière des projets et initiatives économiques portés par la nouvelle génération.

Nominés – Entrepreneuriat :

72H de l’entrepreneuriat — Anys Ben Tayeb

Moneco — Bilal Dahlab

Last Lion Studio — Fatma Meheni

Golden Feet Network — Sisaid Meliani

Jobber Test — Jamil Mohammed Mesli

Une cérémonie attendue à Paris

La cérémonie des Smala AwarDz 2026 se tiendra le 27 avril 2026 dans le théâtre mythique des Folies Bergère, au cœur de Paris. Plus de 1 600 invités sont attendus pour cette soirée qui promet d’être à la fois festive, émouvante et inspirante.

Le public aura un rôle central dans cette édition : les votes compteront pour 50 % de la note finale, permettant à chacun de soutenir les projets et les personnalités qui l’inspirent le plus.

Lien pour les votes : www.smala-app.fr

Au-delà des trophées, les Smala AwarDz se veulent avant tout un moment de rencontre, de reconnaissance et de fierté collective, célébrant celles et ceux qui, par leur créativité et leur engagement, participent à faire rayonner la Smala à travers le monde.

La billetterie pour les Smala AwarDz 2026 est désormais ouverte sur le site officiel des Folies Bergère. Les places étant limitées et la demande déjà forte, les organisateurs invitent le public à réserver dès maintenant afin de ne pas manquer cette soirée exceptionnelle qui se tiendra à Paris.

Les billets sont disponibles via la billetterie en ligne : https://www.foliesbergere.com/fr/Smala-Awardz-2026-27-Avril-2026-Billetterie-Paris