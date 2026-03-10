Les nominés des Smala AwarDz 2026 dévoilés : une célébration de l’excellence algérienne

Il y a des événements qui dépassent la simple remise de prix. Des rendez-vous qui racontent une histoire collective, faite de mémoire, de talent et de transmission. C’est dans cet esprit que reviennent les Smala AwarDz, une cérémonie devenue un moment fort pour célébrer l’excellence algérienne en Algérie, en France et à l’international.
Pour son édition 2026, la Smala a dévoilé une sélection de nominés qui illustrent la richesse et la diversité de cette communauté. Écrivains, cinéastes, scientifiques, sportifs, entrepreneurs, artistes ou militants : chacun contribue, à sa manière, à faire vivre une culture et un héritage qui dépassent les frontières.
Des récits, des parcours, des mémoires
Dans la catégorie Histoire, plusieurs œuvres plongent dans les récits qui façonnent la mémoire collective et interrogent l’histoire contemporaine de l’Algérie.
Nominés – Histoire :
- Carnet de guerre d’un civil. Algérie 1955-1962 — Souria Lefki-Guiddir
- Abdelkader, l’Arabe des Lumières — Karima Berger
- Insoumis — Gabriel Souleyka
- Âmes algériennes — Islam Gharbi
- L’autre 8 mai 1945 – Je me souviens — M’Hamed Kaki
Le cinéma est également à l’honneur avec des réalisateurs qui explorent l’histoire, les identités et les réalités sociales à travers leurs films.
Nominés – Cinéma :
- Frantz Fanon — Abdennour Zahzah
- Bin U Bin — Mohammed Lakhdar
- Roqia — Yanis Koussim
- Rupture — Ilyes Guettaoui et Awassir
- Chroniques des années de siège — Sofiane Zermani
Du côté des lettres, plusieurs auteurs reconnus offrent des récits qui interrogent les identités, les héritages et les trajectoires de la diaspora.
Nominés – Lettres :
- Le Prénom — El Mouhoub Mouhoud
- Le pain des Français — Xavier Le Clerc
- Avec ma tête d’Arabe — Aïda Amara
- La joie ennemie — Kaouther Adimi
- L’Algérie, ma mère et moi — Smaïn Laacher
Dans le sport, plusieurs athlètes illustrent l’excellence et la détermination de la nouvelle génération.
Nominés – Sport :
- Mustapha Salmi — Vainqueur du Marathon de Lyon
- Ali Bouziane — Vainqueur de la Coupe arabe de Basketball
- Kaylia Nemours — Championne du monde de Gymnastique
- Cylia Ouikène — Médaille de bronze de Karaté à la One Premier League Istanbul
- Ibrahim Maza — Parcours remarquable à la CAN 2025
Les arts culinaires mettent en avant celles et ceux qui valorisent le patrimoine gastronomique algérien et ses saveurs.
Nominés – Arts culinaires :
- Yasmina Sellam — Le couscous, Racines et Couleurs d’Algérie
- Maison IMZAD
- Ansay Chocolaterie
- Naciba Nas Cake
- Tema’s Cake
La catégorie Restauration distingue plusieurs établissements qui contribuent à faire vivre la cuisine algérienne.
Nominés – Restauration :
- Hanaa Bistrot
- La boucherie De Yemma
- Dar El Soutane
- Khamsa Brixton
- Lounja
Entre création artistique et nouvelles voix
La catégorie Révélation musicale met en lumière de nouveaux talents qui émergent sur la scène musicale.
Nominés – Révélation musicale :
- Baraka Marzaia — Premiers concerts à Paris
- Mehdi Rayan — Medacoustic
- Celia Maqam — Rouhi Ya Dzayer
- Danyl — ZMIG
- Zina Larab — Vainqueur de Ahlane Wa Chabab
Les initiatives citoyennes occupent également une place importante à travers la catégorie Engagement.
Nominés – Engagement :
- Tawrirt El Golea — Hamidou Bellaragueb
- El Jazayer El Khadra — 1 million d’arbres plantés en Algérie
- Dictée pour Tous — Abdellah Boudour
- Juristes pour le respect du droit international — Insaf Rezagui
- cancéreuse et heureuse — Charazad Abbas
La catégorie Arts & Patrimoine célèbre les initiatives culturelles qui participent à préserver et transmettre l’héritage algérien.
Nominés – Arts & Patrimoine :
- L’âme des mots et expressions d’Algérie — MHS
- Galerie Hamid Khellafi — Hamid Khellafi
- Dz Fest London — Rachida Lamri
- Paname — Bilal Hamdad
- Ahl El Fen — Chakir Bourahla
Entre innovation, musique et culture populaire
Dans le domaine de la santé, plusieurs professionnels et initiatives sont distingués pour leurs contributions scientifiques et médicales.
Nominés – Santé :
- Casbah Cardio — Dr Mansour Karaa
- Flora Berrefas Latari — diplômée du programme Global Clinical Scholars Research Training de Harvard Medical School
- Addictions – Manuel de premiers secours — Pr Amine Benyamina
- Belkacem Mansour — Hématologue ayant soigné onze patients par autogreffe
- Skion Care Code — Dr Filali
La catégorie Sciences & Technologies récompense des projets innovants et des avancées scientifiques.
Nominés – Sciences & Technologies :
- Gradium — Startup d’IA vocale
- Kader Attou
- Laïd Dardabou — Montre connectée estimant le niveau de vitamine D
- Qareeb — IA pour l’agriculture
- Zakaria Hachelaf — Lauréat du Prix de l’Université de Beijing
La musique est également représentée avec des artistes qui marquent la scène actuelle.
Nominés – Musique :
- Tikoubaouine
- El Besta
- Dj Kore
- Lamia Battouche
- Kader Japonais
Les séries témoignent quant à elles de la vitalité de la création audiovisuelle.
Nominés – Séries :
- Berrani 2 — Mouzahem Yahia
- Hassla fi Cairo — Waël Fahmi Abdelhamid
- Fatma — Jafer Gassem
- Kya — Oussama Qobi
- El Mohadjir — Reda Hamimed
L’humour occupe également une place importante avec plusieurs figures populaires de la scène comique.
Nominés – Humour :
- Ahmed Sparrow
- Sofinae Soch
- Ilyes Djadel
- Younes Hanifi
- Sofia Labess
Enfin, la catégorie Entrepreneuriat met en lumière des projets et initiatives économiques portés par la nouvelle génération.
Nominés – Entrepreneuriat :
- 72H de l’entrepreneuriat — Anys Ben Tayeb
- Moneco — Bilal Dahlab
- Last Lion Studio — Fatma Meheni
- Golden Feet Network — Sisaid Meliani
- Jobber Test — Jamil Mohammed Mesli
Une cérémonie attendue à Paris
La cérémonie des Smala AwarDz 2026 se tiendra le 27 avril 2026 dans le théâtre mythique des Folies Bergère, au cœur de Paris. Plus de 1 600 invités sont attendus pour cette soirée qui promet d’être à la fois festive, émouvante et inspirante.
Le public aura un rôle central dans cette édition : les votes compteront pour 50 % de la note finale, permettant à chacun de soutenir les projets et les personnalités qui l’inspirent le plus.
Lien pour les votes : www.smala-app.fr
Au-delà des trophées, les Smala AwarDz se veulent avant tout un moment de rencontre, de reconnaissance et de fierté collective, célébrant celles et ceux qui, par leur créativité et leur engagement, participent à faire rayonner la Smala à travers le monde.
La billetterie pour les Smala AwarDz 2026 est désormais ouverte sur le site officiel des Folies Bergère. Les places étant limitées et la demande déjà forte, les organisateurs invitent le public à réserver dès maintenant afin de ne pas manquer cette soirée exceptionnelle qui se tiendra à Paris.
Les billets sont disponibles via la billetterie en ligne : https://www.foliesbergere.com/fr/Smala-Awardz-2026-27-Avril-2026-Billetterie-Paris