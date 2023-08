Les mosquées de New York autorisées à diffuser l’appel à la prière du vendredi

Comme tout pays dans le monde, les USA regroupent une importante communauté musulmane. Par ailleurs, ces musulmans, notamment ceux établis à New York, pourront enfin entre l’appel à la prière, du moins tous les vendredis.

Il s’agit de ce qui a été annoncé, dans une nouvelle directive publiée, mardi 29 août 2023, New York a autorisé aux mosquées diffuser l’appel à prière, tous les vendredis.

Les mosquées de New York peuvent désormais diffuser l’appel à prière sans permis

En effet, le maire de la ville de New York, Eric Adams, a déclaré, dans cette nouvelle directive, que les mosquées et le lieu de culte n’ont désormais pas besoin de fournir un dossier administratif, pour diffuser l’appel à prière. « Vous êtes libre de vivre votre foi à New York » a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse.

Par ailleurs, il convient de préciser que cette autorisation est valable pour tous les vendredis de 12 h 30 à 13 h 30. Mais aussi pour tous les soirs, pendant le mois sacré du Ramadan. Le nouveau communiqué de ce maire précise que malgré les restrictions sonores de la ville, les mosquées pourront désormais diffuser l’appel à prière. Qui convoque les membres de la communauté musulmane à faire la prière et qui est diffusé généralement par un système de sonorisation et des haut-parleurs.

Cette directive intervient pour clarifier certaines confusions autour des congrégations qui ne sont pas autorisées à diffuser leurs appels à la prière. Et met fin au doute en annonçant cette nouvelle. De leur côté, les dirigeants de la communauté musulmane à New York ont exprimé leur gratitude. D’ailleurs, en fin de cette conférence de presse, la prière musulmane a été lue avec une explication de son contenu en anglais.

