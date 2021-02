Les mises en garde du Pr Zitouni sur le sort des cancéreux en Algérie

« L’exclusion du Fonds algérien de lutte contre le cancer du budget 2021 est une grave erreur», alerte le professeur Messaoud Zitouni.

Dans une déclaration accordée à l’agence officielle, Pr Messaoud Zitouni appelé les autorités à « réactiver » le Fonds national de lutte contre le cancer en Algérie.

« Cette exclusion est une grave erreur (…) Le cancer prend de l’ampleur d’année en année avec plus de 45000 nouveaux cas par an », a-t-il dit, citant plusieurs facteurs, dont le changement du mode de vie et le vieillissement de la population.

« La clôture du Fonds de lutte contre le cancer dans la Loi de finances 2021 est préjudiciable pour les cancéreux en Algérie », a ajouté Pr Zitouni.

Un Fonds indispensable pour la lutte contre le cancer en Algérie

Selon Pr Zitouni, ce fonds devait être dépensé pour l’acquisition des mammographes pour le diagnostic précoce du cancer du sein, qui vient en tête des types de cancer en Algérie. Pour lui, la récupération par le Trésor public de ces fonds est due à « la bureaucratie ».

« Son utilisation n’a pas dépassé le taux de 1 pourcent alors que le Comité pilote a présenté des méthodes d’exploitation optimale des fonds de ce compte pour ne pas les restituer au Trésor public », a-t-il expliqué.

Enfin, le professeur Zitouni a appelé à l’amélioration de la radiothérapie en Algérie et au lancement effectif des centres de diagnostic précoce du cancer du sein.