Les meilleurs endroits touristiques du monde selon l’OMT : l’Algérie en fait-elle partie ?

L’organisation mondiale du tourisme a récemment dressé la liste des villages les plus beaux dans le monde. En effet, la liste de cette agence qui dépend des Nations unies, concerne les 32 lieux pittoresques et ruraux, qui offre la meilleure expérience touristique à ces visiteurs.

Pour dresser cette liste, l’Organisation mondiale du tourisme a pris en compte plusieurs critères de sélection. Notamment, la hausse du nombre de touristes, l’engagement du village en faveur de l’innovation et de la durabilité sous tous ses aspects. À savoir, économiques, environnementaux et sociaux.

La liste des plus beaux villages du monde selon l’OMT

Pour participer à cette sélection, 136 candidatures appartenant 57 pays ont été retenues pour dresser la liste des 32 plus beaux villages dans le monde. Il faut savoir que chaque pays a droit de présenter trois de ses meilleurs lieux touristiques.

Par ailleurs, l’OMT précise que cette sélection n’est pas un classement, les villages sont organisés selon l’ordre alphabétique. L’Espagne s’en sort le mieux avec trois villages qualifiés. Soit, le Rupit, Alquézar et Guadalupe. Les meilleurs villages dans le monde selon l’OMT sont :

Le village Alula Old Town en Arabie saoudite ;

Zell am See en Autriche ;

Le Wagrain en Autriche ;

Puqueldón au Chili ;

Dazhai en Chine ;

Jingzhu en Chine ;

Le village Choachí en Colombie ;

Pyeongsa-ri en Corée du Sud ;

Aguarico en Équateur ;

Angochagua en Équateur ;

La liste de l’organisation mondiale du tourisme se poursuit avec :

Alquézar en Espagne ;

Rupit en Espagne ;

Guadalupe en Espagne ;

Choke Mountain Ecovillage en Éthiopie ;

Le Mestia en Géorgie ;

Kfar Kama en Israël ;

Sauris Zahre en Italie ;

Île de Giglio en Italie ;

Umm Qeis en Jordanie ;

Ksar El Khorbat au Maroc ;

Moulay Bouzerktoun au Maroc.

Mais aussi :

Creel au Mexique ;

El Fuerte au Mexique ;

Lamas au Pérou ;

Raqchi au Pérou ;

Castelo Novo au Portugal ;

Rasinari en Roumanie ;

Bohinj en Slovénie ;

Murten en Suisse ;

Andermatt en Suisse ;

Birgi en Turquie ;

Thái Hải au Vietnam.

Comme vous pouvez le constater, le plus beau village du monde n’est pas algérien. D’ailleurs, aucun village de l’Algérie ne figure dans cette liste. Et ce, contrairement au Maroc qui est qualifié avec deux villages. Notamment, Ksar El Khorbat et Moulay Bouzerktoun.

Quels sont les plus beaux endroits à voir en l’Algérie ?

Et si on se faisait un trip en Algérie ? quels sont les plus beaux villages sur le territoire national ?. Bien évidemment que l’Algérie compte parmi ses merveilleux paysages, des villages qui sont peu connus et oubliés par les opérateurs de voyages, mais qui préservent les plus beaux trésors de l’Algérie.

Parmi cette sélection, le village Tiferdoud de la Kabylie. Situé à 1200 mètres d’altitudes, il offre, pour ses visiteurs, une vue magnifique sur le massif de Djurdura. Un autre village qui allie entre histoire et paysage, Ghoufi qui se situe dans les Aurès.

Pour illustrer la beauté de l’Algérie, on ne peut que citer El Atteuf dans la wilaya de Ghardaia. Un lieu qu’on peut admirer dans la vallée des Mzabs.

