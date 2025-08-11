Les meilleurs centres commerciaux d’Algérie : shopping et divertissement pour échapper à la chaleur

Alors que l’été algérien atteint son apogée et que les températures grimpent bien au-delà des 35 °C, les centres commerciaux deviennent des refuges prisés. Climatisés, spacieux et diversifiés, ils offrent à la fois des espaces de shopping, de restauration et de loisirs, attirant familles, jeunes et touristes en quête de fraîcheur et de détente.

Alger : le cœur battant du shopping moderne

Dans la capitale, plusieurs complexes se distinguent par leur taille et la variété de leurs enseignes. Bab Ezzouar, situé à proximité de l’aéroport, reste une référence. Avec ses dizaines de magasins de vêtements, chaussures, accessoires et électroménager, il attire chaque jour un flux constant de visiteurs. Les marques internationales côtoient les enseignes locales, offrant un large éventail de choix. Côté restauration, des chaînes de fast-food bien connues y côtoient des restaurants plus traditionnels.

À LIRE AUSSI : Voyager en Algérie cet été : Les 5 erreurs communes à ne pas faire pour un séjour réussi



Non loin, Garden City séduit par son ambiance plus intimiste et son design moderne. On y trouve des boutiques élégantes, une zone de loisirs pour enfants et un cinéma dernier cri. Ces espaces permettent aux familles de combiner shopping et moments de détente, tout en restant à l’abri de la chaleur.

Oran : entre modernité et convivialité

Sur la côte ouest, Sénia Centre s’impose comme le point de rencontre des amateurs de shopping et de divertissement. Ses vastes galeries regroupent des enseignes locales et étrangères, mais aussi des magasins spécialisés dans l’électronique et la décoration intérieure. Un étage entier est dédié à la restauration, offrant aussi bien des pizzas artisanales que des plats traditionnels oranais.

À LIRE AUSSI : Une avocate d’origine algérienne porte plainte contre Bruno Retailleau, voici pourquoi

Le centre abrite également un grand cinéma multiplexe, très apprécié lors des sorties en soirée, ainsi qu’une aire de jeux moderne pour les enfants. Ces espaces de loisirs renforcent l’attractivité du lieu, en particulier pendant les week-ends et les vacances scolaires.

Un espace de vie à part entière

Au-delà des achats, ces centres commerciaux s’imposent comme de véritables lieux de vie. Les familles y passent l’après-midi, alternant shopping, repas et activités ludiques. Les jeunes s’y retrouvent pour un café ou une séance de cinéma, tandis que les touristes découvrent une facette moderne et dynamique des grandes villes algériennes.

À LIRE AUSSI : Noëlle Lenoir dérape sur CNews avec des accusations graves contre les Algériens

Face à la chaleur estivale, ces complexes deviennent ainsi des havres climatisés où l’on peut flâner, s’inspirer des dernières tendances, goûter à de nouvelles saveurs et offrir aux enfants des moments de jeux en toute sécurité.

À Alger comme à Oran, le centre commercial ne se résume plus à un simple lieu d’achat : c’est désormais un espace multifonctionnel où le confort, la convivialité et le divertissement se conjuguent pour offrir une expérience complète.