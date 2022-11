Les meilleurs cafés à Alger selon un voyageur américain

De nombreux touristes étrangers ont choisi l’Algérie, cette année, pour y passer quelques jours de vacances et sortir des sentiers battus. Et comme il est le cas pour tout voyageur qui se respecte, tester la nourriture locale et savourer les plats algériens constitue l’une des missions de ces étrangers.

Comme nous l’avons déjà vu dans les colonnes d’Algérie 360, le globe-trotter américain Matthew Klint, a précédemment passé quelques jours en Algérie, plus précisément Alger. Un séjour dont il fait part à travers son blog de voyage Live and let’s fly. Dans lequel, il a consacré tout un rapport pour son séjour à Alger afin de donner ses impressions sur les différents aspects de ce voyage.

Dans l’un des articles de ce rapport, Matthew Klint fait part de quelques adresses pour siroter le meilleur café, selon lui, à Alger.

Les meilleurs cafés sur Alger selon l’Américain Matthew Klint ?

En effet, grâce à une recherche sur le café de 3e vague sur Google, Matthew a pu sélectionner quelques adresses pour boire son café. À 25 minutes en taxi de son hôtel, ce consultant de voyage s’est rendu au niveau du « Narcoffee Roasters » qui se trouve à Hydra.

Pour pouvoir tester le café proposé dans cet établissement, Matthew Klint raconte qu’il avait passé sa commande, notamment un flat white et un Cortado qu’il trouve excellent. Et ce, avant de passer à l’étage dans une salle commune qui comporte même un espace de jeux pour enfant.

Sur son site, Matthew Klint raconte qu’il avait beaucoup apprécié la discussion avec les gérants du « Narcofee Roasters ». Qui, ont fini par lui recommander un autre endroit pour tester le café à Alger. Il était question du « El Hyl Coffee ».

En effet, ce globe-trotter américain raconte qu’il avait également visité cet endroit le lendemain. Cette cafétéria propose un large choix de café et de gâteau. Cependant, Matthew Klint estime que les prix de ces établissements restent assez chers. Malgré ce, ce voyageur américain estime que la culture du café de 3e vague est bien vivante à Alger. Et recommande vivement ces deux établissements qui proposent des cafés exceptionnels, selon lui.