Les locataires AADL respirent : de nouvelles facilités de paiement annoncées

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a annoncé de nouvelles facilités pour le paiement des loyers mensuels.

Selon un communiqué de la société de gestion immobilière des cités AADL « Gest Immo », et conformément aux instructions du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, et à l’occasion de la rentrée sociale, l’AADL continue, à travers ses agences régionales, de prendre en charge les préoccupations des habitants des quartiers résidentiels et de les recevoir de manière régulière.

L’agence a également indiqué qu’elle offrirait de nouvelles facilités visant à simplifier le processus de paiement du loyer mensuel, en permettant le fractionnement des montants dus. Cette mesure donnera aux locataires une plus grande souplesse et garantira le paiement des loyers dans les délais impartis, sans aucune pression financière.

L’AADL réaffirme son engagement constant à améliorer la qualité des services qu’elle offre et à traiter en permanence les diverses préoccupations de ses locataires.

Dans ce même souci de transparence et de communication fiable avec les citoyens, l’agence a également tenu à mettre fin à une rumeur circulant sur les réseaux sociaux concernant le versement de la première tranche du programme AADL.

Démenti officiel de l’AADL : faux départ pour le versement de la première tranche

En effet, l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a fermement démenti une rumeur circulant sur les réseaux sociaux concernant la date de versement de la première tranche du programme AADL.

Dans une déclaration officielle publiée sur sa page Facebook, l’agence qualifie ces informations de « mensongères et sans fondement » et met en garde les souscripteurs contre la diffusion de ces fausses nouvelles.

La rumeur, qui s’est propagée à travers une vidéo virale, annonçait une date imminente pour le paiement tant attendu. L’AADL a réagi rapidement jeudi dernier, insistant sur le fait que toute communication officielle concernant le programme sera diffusée uniquement par ses canaux légitimes.

L’agence a également annoncé qu’elle se réservait le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces informations erronées, soulignant la gravité de la situation et la nécessité de protéger les souscripteurs de la désinformation.

Ces récentes annonces témoignent de la volonté de l’AADL d’accompagner au mieux ses bénéficiaires, tant sur le plan financier que communicationnel. L’agence invite ainsi l’ensemble des citoyens à se référer uniquement à ses sources officielles pour toute information relative à ses programmes.