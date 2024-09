Les journées créatives africaines : un rendez-vous culturel à Alger du 16 au 19 octobre 2024

L’Algérie s’apprête à accueillir un événement culturel de grande envergure qui mettra à l’honneur la créativité africaine sous toutes ses formes. Du 16 au 19 octobre 2024, le Palais des Expositions de Safex, à Alger, sera le théâtre des journées créatives Africaines, organisées en partenariat avec la Banque Africaine d’Exportation et d’Importation (Afreximbank), la Commission de l’Union africaine et le Secrétariat de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF). Ce rendez-vous est une vitrine exceptionnelle pour les industries créatives du continent africain, ainsi qu’une plateforme de promotion pour les talents émergents et les échanges commerciaux entre entreprises africaines.

Sous le thème « Un peuple uni par la culture, créatif pour le monde« , cet événement constitue une étape préparatoire au Salon Intra-Africain, prévu en Algérie pour septembre 2025.

Ces journées créatives africaines visent à mettre en lumière la richesse et la diversité des industries culturelles africaines tout en encourageant un dialogue entre les acteurs du secteur, les entreprises et les gouvernements. Cet événement symbolise également un espace d’échange unique pour la promotion de collaborations commerciales entre les différentes parties prenantes du continent.

Une opportunité pour la diversité créative africaine

Organisé par les ministères algériens du Commerce et de la Promotion des Exportations, de la Culture et des Arts, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du Tourisme et de l’Artisanat, cet événement se veut un carrefour créatif où se rejoignent diverses formes d’art et d’expression. Les participants pourront ainsi profiter d’une riche programmation incluant des expositions, des tables rondes, des conférences et des ateliers dédiés à la musique, au cinéma, à la mode et bien d’autres domaines.

Parmi les temps forts de ces journées, on retrouve le « Music Factory of the African Creative Network« , une rencontre inédite réunissant des centaines de compositeurs, musiciens et producteurs venus de toute l’Afrique.

Cette initiative originale propose des sessions d’enregistrement en live dans des studios installés au cœur de l’événement, avec à la clé la sortie d’un album regroupant les meilleures productions de l’année. Des concerts et spectacles musicaux viendront enrichir cet événement unique, mettant en avant des artistes et groupes parmi les plus influents de la scène musicale africaine.

🟢À LIRE AUSSI : « Monsieur Aznavour »: la légende française renaît grâce à la transformation bluffante de Tahar Rahim

Une célébration des talents littéraires et audiovisuels

En parallèle, les Prix de la Créativité Africaine seront remis lors d’une cérémonie spécialement dédiée. Le Prix du Livre de la Créativité Africaine récompensera l’excellence littéraire sur le continent, tandis que le Prix des Courts Métrages de la Créativité Africaine mettra à l’honneur les meilleures réalisations cinématographiques du court format. Ces distinctions visent à valoriser les auteurs et réalisateurs africains qui, par leur œuvre, racontent l’Afrique sous un angle créatif et novateur.

Un défilé de mode rassemblera les créateurs africains et de la diaspora les plus audacieux et inventifs. Ce podium de la mode sera une vitrine pour les dernières tendances et créations africaines, offrant aux designers l’opportunité de présenter leur travail à un public international.

Gastronomie, art visuel et opportunités commerciales

Les journées créatives africaines ne se limitent pas à la musique et à la mode, elles offriront également un espace de gastronomie où les plus grands chefs africains viendront partager leur savoir-faire et faire découvrir la richesse culinaire de leurs pays. Cette célébration de la cuisine africaine sera une occasion unique d’illustrer le lien étroit entre la gastronomie et la culture, tout en promouvant des échanges culinaires entre chefs africains et internationaux.

Pour les amateurs d’art, une exposition d’art visuel mettra en avant des œuvres d’artistes renommés ainsi que des talents émergents. L’événement inclura aussi une exposition commerciale destinée aux entreprises créatives africaines, offrant aux visiteurs et acheteurs potentiels l’opportunité de découvrir et d’acquérir des œuvres et produits originaux issus des industries culturelles africaines.

🟢À LIRE AUSSI : L’impossible est arrivé : le Sahara algérien va-t-il disparaître à vue d’œil ?

Un site dédié pour faciliter la participation

Afin de permettre aux professionnels et passionnés de culture africaine de s’inscrire à l’événement et de suivre son déroulement, un site web officiel a été mis en ligne : www.canex.africa. Ce portail permet aux participants de confirmer leur présence, d’accéder aux informations clés et de planifier leur expérience lors de cet événement unique.