Les joueurs algériens découvrent leurs adversaires en Conférence League

Les groupes de la compétition de l’UEFA Conference League sont désormais connus. Pour cette seconde édition de 2022-2023, les joueurs de l’équipe d’Algérie prendront massivement part à cette compétition.

Après son retard lors de la première manche du dernier tour éliminatoire, le club français de l’OGC Nice a réussi à inverser la vapeur et s’est accordé un ticket qualificatif pour la phase finale de la Conférence League.

Battus 1-0 lors du match aller, les niçois ont remporté le match retour 2-0 après deux périodes de prolongation. L’attaquant algérien, Andy Delort, le latéral, Youcef Atal, le milieu de terrain, Hichem Boudaoui et l’ailier Bilal Brahimi connaissent à présent leurs prochains adversaires pour la phase de poule de la compétition de l’UEFA Conférence League.

Ainsi, le tirage au sort de la C4 a été clément pour les 4 aiglons niçois et joueurs de l’équipe d’Algérie.



En 3e position du groupe D, l’OGC Nice affrontera les clubs de Partizan Belgrade, de la Serbie, Cologne, de l’Allemagne, et le club tchèque du Slovacko. Des adversaires qui sont à la portée de main du club du sud français, toutefois, la méfiance s’impose si les hommes du technicien suisse, Lucien Favre, veulent se qualifier d’office pour le prochain tour.

Pour cette seconde édition de l’UEFA Conférence League, les joueurs de l’équipe d’Algérie seront à l’honneur. Retrouvant de plus en plus de temps de jeu avec son équipe, le défenseur algérien, Aissa Mandi, entamera cette compétition avec le club de Villarreal en pôle position.

Les sous-marins jaunes de la Liga espagnol ont hérité d’un groupe abordable qui ne devrait pas poser de problèmes pour les hommes du technicien espagnol, Unai Emery.

Ainsi, Villarreal composera le groupe C avec le club autrichien de l’Austria Vienne, le club du Lech Pozan de la Pologne et un autre club qui complétera le 3e groupe de l’UEFA Conférence League de 2022-2023.

Les coéquipiers du défenseur de la sélection algérienne, Aissa Mandi, se sont qualifiés pour ce tour suite à leur double victoire contre le club croate de l’Hajduk Split cumulant un score de 6-2.

L’autre international algérien qui disputera cette seconde édition de l’UEFA Conférence League est Said Benrahma.

Après la victoire confirmative du club anglais de West Ham sur la pelouse de son hôte, le club danois de Viborg FF, pour le compte du dernier tour qualificatif de la Conférence League, les coéquipiers de Said Benrahma se sont hissés à la prochaine phase de poule de la C4.

Durant cette phase, West Ham formera le groupe B avec le club roumain du Steaua Bucarest, le club belge de l’Anderlecht et le club danois du Silkeborg.

Un tirage que l’entraîneur du club londonien de West Ham, David Moyes, n’a pas tardé à commenter, « Je viens de le voir et c’est bien ! J’ai hâte. Il y a de bonnes équipes dedans. On a eu un tirage assez difficile avec notre groupe mais on a hâte. » dit-il après les résultats du tirage au sort de l’UEFA Conférence League ce vendredi.

