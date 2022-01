Les jeux d’argent au Maghreb : ce que l’on peut faire et ce qui est interdit

La plupart des gens qui vivent en Afrique du Nord savent que les règles en matière de jeux d’argent peuvent être très strictes. Pourtant des millions de personnes sont attirées par les jeux d’argent, les jeux de casino mais surtout les casinos et les paris en ligne. Il est donc naturel que les résidents d’Afrique du Nord soient intéressés par le jeu.

Dans cet article, nous nous penchons sur la législation des jeux au Maghreb, vous saurez alors parier de l’argent sur les jeux et les paris sportifs en ligne en toute connaissance de cause. Nous détaillons également l’état des lois en fonction du pays où vous vous trouvez, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie ou en Libye.

Que dit la loi sur les jeux d’argent et les paris sportifs en Afrique du Nord ?

Nous devons distinguer les quatre pays qui composent cette région du monde car leurs législations respectives à propos des jeux d’argent sont très différentes.

Algérie

En Algérie, ni les casinos en ligne ni les établissements de jeux ne sont autorisés. En 2010, le gouvernement algérien a mis en place un filtre Internet, bannissant notamment l’accès aux casinos en ligne en Algérie. Certains utilisateurs se servent depuis d’un VPN pour contourner cette interdiction, mais la législation est très sévère pour les gens qui organisent des tournois dans la clandestinité. Non seulement les organisateurs peuvent écoper d’une amende, mais les joueurs aussi peuvent être sanctionnés. En théorie, vous pouvez écoper d’une amende si vous êtes surpris à jouer à des jeux d’argent. En pratique, il est très rare qu’une personne doive rendre des comptes à la justice après avoir parié ou joué sur internet.

Il existe quelques exceptions pour satisfaire les amateurs de paris sportifs et de jeux d’argent : les courses hippiques sont tout à fait légales, mais il faut alors se rendre à l’Hippodrome de Caroubier d’Alger. Il est également possible de jouer à deux loteries nationales : le Loto Erriadhi et le Loto Mohtarif. Ceci dit, la taxe sur les gains est très élevée, et certains joueurs préfèrent prendre quelques risques pour jouer en toute discrétion sur les casinos en ligne étrangers, à l’aide de VPN et de portefeuilles électroniques.

Tunisie

Les jeux d’argent sont légaux en Tunisie, mais seulement dans les quelques casinos présents sur le territoire du pays. C’est une initiative de la part du gouvernement pour développer le tourisme. Il n’existe pas de bureaux de paris officiels en Tunisie, et le gouvernement réprime les bureaux de paris clandestins.

C’est une loi de 1974 qui interdit formellement les jeux de hasard en Tunisie, mais cette loi n’a pas connu d’évolution, surtout depuis l’avènement des sites de casino. Ainsi, un citoyen tunisien peut aller sur internet et parier sur un site de casino réglementé à l’étranger.

Maroc

Même dans un pays où 97 % sont pratiquants, le gouvernement a adopté une position favorable envers les jeux de hasard. Les jeux d’argent et les casinos sont largement tolérés au Maroc, et le pays est d’ailleurs organisateur de célèbres tournois de poker internationaux. Nous pouvons donc affirmer que le Maroc est un pays qui tolère très bien les jeux d’argent, et la pratique des jeux en ligne ne pose pas non plus de problèmes avec la loi.

Par exemple, cinq casinos terrestres ont été construits depuis 2018. Ils représentent une aubaine pour les touristes, venus d’Europe ou des pays voisins, car ils sont très attractifs et donnent des emplois à la population. Pour régulariser un casino au Maroc, il faut une licence approuvée par le premier ministre et le ministère des finances.

Libye

En Libye, les jeux d’argent sont strictement interdits, et il n’y a pas d’exception à la règle. Les joueurs qui décident de contourner la loi le font au risque d’écoper d’une lourde amende.

Jeux d’argent en ligne : les règles à connaître

Nous l’avons vu, les jeux d’argent ne sont pas tolérés dans tous les pays, bien que de nombreux joueurs les pratiquent quotidiennement. Au Maroc, on estime par exemple qu’un homme sur trois pratique régulièrement les jeux d’argent.

Dans ce chapitre, nous vous proposons un ensemble de conduites à adopter si vous souhaitez parier ou jouer en ligne avec l’esprit tranquille.

Choisissez bien votre moyen de paiement

Selon le pays où ils résident, les joueurs préféreront utiliser ou non des solutions de paiements qui leur garantissent un certain anonymat. En effet, les banques nationales ont le pouvoir de tracer et d’enquêter sur l’origine des fonds. Dans un pays comme l’Algérie, les gains risquent d’être confisqués, surtout s’ils sont élevés. De nos jours, il est très facile d’ouvrir un portefeuille électronique (Skrill, Neteller) ou même d’utiliser des crypto-monnaies pour placer des paris, qui permettent des transactions rapides et intraçables.

Choisissez bien votre casino en ligne :

Il est crucial de choisir un bon site de casino ou de paris en ligne avant de se lancer. Pour cela, il faut faire des recherches sur internet, ou même écouter les conseils d’un ami, car le choix des sites est tellement vaste que les arnaques sont nombreuses. Soyez toujours attentifs à certains détails d’un site. Recherchez sa licence, son pays d’origine ainsi que ses moyens de paiements. Pour le reste, vous pouvez jeter un coup d’œil aux avis sur le site pour voir si les autres joueurs expriment leur satisfaction ou leur mécontentement.