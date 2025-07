Les jet-skis désormais sous haute surveillance : le ministère de l’Intérieur met fin à l’anarchie

Face à une recrudescence des accidents impliquant des véhicules nautiques à moteur (VNM), communément appelés jet-skis, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a lancé un avertissement ferme aux usagers, annonçant des mesures coercitives pour garantir la sécurité sur les plages algériennes.

L’instruction ministérielle, publiée dimanche, intervient suite à plusieurs incidents enregistrés durant la saison estivale 2025 dans des zones de baignade autorisées. Ces accidents, souvent dus au non-respect de la distance de sécurité, représentent une menace sérieuse pour les estivants, en particulier les enfants.

La loi est pourtant claire : l’utilisation des jet-skis est interdite à moins de 100 mètres de la zone réservée à la baignade.

🟢 À LIRE AUSSI : Arnaques et précautions : comment voyager sereinement en Algérie

Le ministère a rappelé que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre de l’article 36 de la loi régissant l’utilisation et l’exploitation touristique des plages. Cet article vise à encadrer strictement l’activité des VNM pour prévenir les dangers et assurer la tranquillité des baigneurs.

Sécurité des plages : l’usage irresponsable des jet-skis dans le collimateur du ministère de l’Intérieur

En conséquence, le ministère a instruit les services concernés à intensifier les opérations de contrôle. L’objectif est clair : faire respecter scrupuleusement les règles de sécurité. Les contrevenants s’exposent désormais à l’application rigoureuse et ferme des mesures coercitives stipulées dans l’article 51 de la loi mentionnée.

Ces sanctions n’ont pas été détaillées dans l’instruction, mais elles promettent d’être dissuasives pour garantir le respect de la réglementation.

🟢 À LIRE AUSSI : Acheter une résidence secondaire en Algérie : investir dans le tourisme estival

Cette initiative du ministère de l’Intérieur témoigne de la volonté des autorités de garantir une saison estivale sereine et sécurisée pour tous les citoyens.

Il est primordial que les utilisateurs de jet-skis prennent conscience de leur responsabilité et adoptent un comportement civique pour éviter de mettre en danger la vie d’autrui et préserver l’attractivité de nos côtes.

Alors que les plages algériennes accueillent chaque été des milliers de familles en quête de détente, la sécurité de tous demeure une priorité nationale. Le rappel à l’ordre du ministère de l’Intérieur s’inscrit dans une dynamique plus large de préservation de l’ordre public et de protection des zones balnéaires, menacées par certains comportements à risque. 🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie en fête : découvrez les rendez-vous culturels à ne pas manquer cet été

Face à l’affluence estivale et à la montée en puissance des activités nautiques, il est plus que jamais nécessaire de concilier loisir et responsabilité. Le respect des règles n’est pas une contrainte, mais une condition indispensable pour garantir un espace partagé, sécurisé et agréable à vivre pour tous les usagers du littoral.