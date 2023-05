Les internautes élisent Souhila Mallem meilleure actrice au Maghreb

Le mois de Ramadan était une occasion pour les producteurs algériens de séduire le public algérien en sortant leurs plus belles créations, mais aussi pour les acteurs et comédiens de dévoiler leur talent. C’est le cas de la sitcom « Akhou al banat » qui a connu un grand succès depuis sa première diffusion sur la chaine algérienne Echorouk TV.

La série qui regroupe un casting talentueux, dont Biyouna, Mohamed Khassani, Sarah Lalama et Mohamed Yabedri, aborde des thématiques sociales et familiales de façon comique et humoriste. Notamment, en racontant le quotidien de Biyouna et Mohamed Yabedri et ses sœurs Sarah Lallama et Souhila Mallem, qui habitait Marseille avant de revenir à Oran.

ET Bilarabi : Souhila Mallem désignée meilleure actrice au Maghreb

Pour saluer les performances des différentes réalisations et des acteurs du monde arabe, notamment lors du mois de Ramadan 2023, la plateforme « ET Bilarabi » a lancé un sondage qui a permis de sélectionner les meilleures séries, les meilleures actrices et les meilleurs acteurs qui se sont dépassés durant le mois sacré.

Dans la catégorie des meilleures actrices, ET Bilarabi a sacré la talentueuse Souhila Mallem meilleure actrice dans une série maghrébine. Et ce, notamment, grâce à son rôle et sa performance dans la sitcom « Akhou al banat » . Il s’agit de ce qu’a annoncé ET Bilarabi en dévoilant les résultats de son sondage.

En plus de son rôle dans la série « Akhou al banat », Souhila Mallem a marqué le public algérien grâce à sa performance dans « Achour 10« , mais aussi dans « Bibiche & Bibicha », une autre série qu’elle partage avec le comédien Merouane Guerouabi. L’actrice algérienne est également connue pour son rôle le long-métrage « Héliopolis ». Dans lequel elle incarne le personnage de Nedjma. Sorti en 2019, ce film trace le début des événements tragiques du 8 mai 1945, dans les régions de Guelma, Sétif et Kherrata.

