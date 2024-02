Les inséparables, Wonka, Wish.. Plein de magie au Cinéma Garden City ces 23 et 24 février

Envie d’évasion, de magie et d’émotions fortes pour ce week-end ? Le Cinéma Garden City d’Alger a concocté pour vous, ce vendredi 23 février, une programmation riche et variée qui saura satisfaire tous vos goûts, des plus grands aux plus petits.

Tout commence avec « Wonka« , où Timothée Chalamet vous invite à découvrir la jeunesse de Willy Wonka, le chocolatier aux rêves aussi sucrés que ses créations, tiré de l’univers féerique de Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl. La gourmandise débute à 15h pour un après-midi plein de fantaisie.

Les plus jeunes auront également leur dose de rêves avec « Les Inséparables« , une aventure emmenant Don et DJ Doggy Dog au cœur de New York, où le succès n’attend que ceux qui osent rêver. Ne manquez pas cette escapade à 15h !

Pour encore plus de magie, laissez-vous transporter par Wish à 16h55, une histoire enchanteresse où les souhaits prennent vie.

À 19h20, les fans de Bob Marley sont conviés à une célébration toute particulière avec « Bob Marley: One Love« , un hommage vibrant à l’icône de la musique reggae, partageant son message intemporel d’amour et d’unité avec des générations de fans.

Après cette célébration musicale, plongez dans l’action avec le thriller « Argylle » à 20h10, suivi par le légendaire « Aquaman » à 21h35 pour une aventure sous-marine palpitante.

Et pour clôturer cette soirée en beauté (ou en frisson !), laissez-vous happer par les mystères de « Night Swim » à 22h55. La famille de Ray Waller saura-t-elle surmonter la malédiction qui plane sur leur piscine ?

Le samedi en rediffusion

Pour ceux qui n’ont pas pu assister aux festivités du vendredi, le Cinéma Garden City offre une deuxième chance le samedi. Voici le programme pour cette journée de rediffusion :

11:00 : NIGHT SWIM

11:00 : WONKA

13:05 : WISH

13:25 : ARGYLLE

15:10 : MIGRATION

16:15 : IRON CLAW

17:00 : WONKA (VO)

19:00 : BOB MARLEY ONE LOVE (VO)

19:25 : AQUAMAN

21:20 : ARGYLLE (VO)

22:00 : BOB MARLEY ONE LOVE

Une opportunité à ne pas manquer pour vivre un week-end remplie de magie et d’aventure au Cinéma Garden City d’Alger !

Passez un excellent week-end au cinéma !