Logements LPA, les inscriptions démarrent : conditions, lien officiel et procédures
Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales (FNPOS) a officiellement lancé, ce jeudi matin, l’opération d’inscription pour bénéficier des logements de la formule du Logement Promotionnel Aidé (LPA 2), ciblant les travailleurs salariés et les retraités à travers 24 wilayas du pays.

Le FNPOS, via sa plateforme numérique dédiée à l’enregistrement, a détaillé les conditions d’éligibilité pour cette nouvelle mouture du programme.

LPA 2 : Conditions d’éligibilité fixées par le FNPOS

Pour prétendre à l’aide au logement, les demandeurs doivent impérativement satisfaire aux critères suivants :

  • Affiliation à la Sécurité Sociale : La durée d’affiliation à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) doit être supérieure à trois (03) ans. Le cas échéant, la radiation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) doit dater d’au moins trois (03) ans.
  • Revenu du couple : Le revenu mensuel du couple doit être compris entre 24 000 DA et six (06) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).
  • Propriété de logement : Ne posséder, ni actuellement ni antérieurement (même si cédé), aucun logement ou bien immobilier à usage résidentiel (pour le conjoint et le demandeur).
  • Propriété de terrain : Ne posséder, ni actuellement ni antérieurement (même si cédé), aucune parcelle de terrain constructible (pour le conjoint et le demandeur).
  • Aide antérieure de l’État : N’avoir jamais bénéficié d’une aide de l’État au logement, quelle qu’en soit la formule (pour le conjoint et le demandeur).

Comment s’inscrire au LPA 2 ? Procédure complète et critères d’accès

Le processus d’inscription se déroule entièrement via la plateforme numérique et se décline en cinq étapes simples :

  • Se connecter à la plateforme « Sakani » du Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales et cliquer sur l’icône « Inscription ».
  • Renseigner le numéro de Sécurité Sociale et la date de naissance.
  • Remplir les informations personnelles.
  • Présenter le formulaire de demande.
  • Confirmer et valider les données saisies.

Le FNPOS précise que l’acceptation des dossiers sera soumise à un système de notation qui prendra en compte plusieurs critères d’évaluation, notamment le revenu familial, la situation conjugale et l’ancienneté professionnelle des demandeurs.

Les points sont attribués selon les critères suivants :

Ancienneté professionnelle :

  • Un point (01) est attribué pour chaque période de 12 mois d’activité déclarée auprès de la Sécurité Sociale, dans la limite de 30 points maximum.
  • La date de clôture de la session d’inscription est adoptée comme date de calcul de l’ancienneté.

Revenu du ménage :

  • Pour le revenu mensuel du ménage qui dépasse vingt-quatre mille dinars algériens (24 000 DA) et est inférieur ou égal à six (06) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG), le nombre de points est calculé selon la formule désignée sur l’image ci-dessus
  • Plafond de points : 30 points
  • Si le revenu mensuel du ménage est inférieur ou égal à vingt-quatre mille dinars algériens (24 000 DA) ou égal à six (06) fois le SNMG, le candidat est considéré comme non éligible.

Situation familiale :

  • Marié, veuf ou divorcé avec plus de deux (02) enfants de moins de 30 ans : 25 points
  • Marié, veuf ou divorcé avec un (01) à deux (02) enfants de moins de 30 ans : 20 points
  • Marié, veuf ou divorcé sans enfant ou avec des enfants de plus de 30 ans : 15 points
  • Célibataire : 05 points
  • Le célibataire soutenant sa famille (soutien familial) bénéficie de cinq (05) points supplémentaires.

Proximité du projet par rapport au lieu de résidence du candidat :

Les points sont attribués en fonction de l’emplacement du projet et du lieu de résidence du candidat comme suit :

  • Projet situé dans la même commune de résidence : 15 points
  • Projet situé dans une autre daïra (circonscription administrative) appartenant à la même wilaya : 10 points
  • Projet situé dans une autre daïra : 05 points

En cas d’égalité des points, le départage entre les candidats s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :

  • Ancienneté professionnelle (années et mois).
  • Nombre d’enfants de moins de 30 ans.
  • Âge du candidat.

