Logements LPA, les inscriptions démarrent : conditions, lien officiel et procédures

Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales (FNPOS) a officiellement lancé, ce jeudi matin, l’opération d’inscription pour bénéficier des logements de la formule du Logement Promotionnel Aidé (LPA 2), ciblant les travailleurs salariés et les retraités à travers 24 wilayas du pays.

Le FNPOS, via sa plateforme numérique dédiée à l’enregistrement, a détaillé les conditions d’éligibilité pour cette nouvelle mouture du programme.

LPA 2 : Conditions d’éligibilité fixées par le FNPOS

Pour prétendre à l’aide au logement, les demandeurs doivent impérativement satisfaire aux critères suivants :

Affiliation à la Sécurité Sociale : La durée d’affiliation à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) doit être supérieure à trois (03) ans. Le cas échéant, la radiation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) doit dater d’au moins trois (03) ans.

Revenu du couple : Le revenu mensuel du couple doit être compris entre 24 000 DA et six (06) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).

Propriété de logement : Ne posséder, ni actuellement ni antérieurement (même si cédé), aucun logement ou bien immobilier à usage résidentiel (pour le conjoint et le demandeur).

Propriété de terrain : Ne posséder, ni actuellement ni antérieurement (même si cédé), aucune parcelle de terrain constructible (pour le conjoint et le demandeur).

Aide antérieure de l'État : N'avoir jamais bénéficié d'une aide de l'État au logement, quelle qu'en soit la formule (pour le conjoint et le demandeur).

Comment s’inscrire au LPA 2 ? Procédure complète et critères d’accès

Le processus d’inscription se déroule entièrement via la plateforme numérique et se décline en cinq étapes simples :

Se connecter à la plateforme « Sakani » du Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales et cliquer sur l’icône « Inscription ».

Renseigner le numéro de Sécurité Sociale et la date de naissance.

Remplir les informations personnelles.

Présenter le formulaire de demande.

Confirmer et valider les données saisies.

Le FNPOS précise que l’acceptation des dossiers sera soumise à un système de notation qui prendra en compte plusieurs critères d’évaluation, notamment le revenu familial, la situation conjugale et l’ancienneté professionnelle des demandeurs.

Les points sont attribués selon les critères suivants :

Ancienneté professionnelle :

Un point (01) est attribué pour chaque période de 12 mois d’activité déclarée auprès de la Sécurité Sociale, dans la limite de 30 points maximum.

La date de clôture de la session d'inscription est adoptée comme date de calcul de l'ancienneté.

Revenu du ménage :

Pour le revenu mensuel du ménage qui dépasse vingt-quatre mille dinars algériens ( 24 000 DA ) et est inférieur ou égal à six (06) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG), le nombre de points est calculé selon la formule désignée sur l'image ci-dessus

Plafond de points : 30 points

Si le revenu mensuel du ménage est inférieur ou égal à vingt-quatre mille dinars algériens (24 000 DA) ou égal à six (06) fois le SNMG, le candidat est considéré comme non éligible.

Situation familiale :

Marié, veuf ou divorcé avec plus de deux (02) enfants de moins de 30 ans : 25 points

Marié, veuf ou divorcé avec un (01) à deux (02) enfants de moins de 30 ans : 20 points

Marié, veuf ou divorcé sans enfant ou avec des enfants de plus de 30 ans : 15 points

Célibataire : 05 points

Le célibataire soutenant sa famille (soutien familial) bénéficie de cinq (05) points supplémentaires.

Proximité du projet par rapport au lieu de résidence du candidat :

Les points sont attribués en fonction de l’emplacement du projet et du lieu de résidence du candidat comme suit :

Projet situé dans la même commune de résidence : 15 points

Projet situé dans une autre daïra (circonscription administrative) appartenant à la même wilaya : 10 points

Projet situé dans une autre daïra : 05 points

En cas d’égalité des points, le départage entre les candidats s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :