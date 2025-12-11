Logements LPA, les inscriptions démarrent : conditions, lien officiel et procédures

Le Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales (FNPOS) a officiellement lancé, ce jeudi matin, l’opération d’inscription pour bénéficier des logements de la formule du Logement Promotionnel Aidé (LPA 2), ciblant les travailleurs salariés et les retraités à travers 24 wilayas du pays.
Le FNPOS, via sa plateforme numérique dédiée à l’enregistrement, a détaillé les conditions d’éligibilité pour cette nouvelle mouture du programme.
LPA 2 : Conditions d’éligibilité fixées par le FNPOS
Pour prétendre à l’aide au logement, les demandeurs doivent impérativement satisfaire aux critères suivants :
- Affiliation à la Sécurité Sociale : La durée d’affiliation à la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS) doit être supérieure à trois (03) ans. Le cas échéant, la radiation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS) doit dater d’au moins trois (03) ans.
- Revenu du couple : Le revenu mensuel du couple doit être compris entre 24 000 DA et six (06) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG).
- Propriété de logement : Ne posséder, ni actuellement ni antérieurement (même si cédé), aucun logement ou bien immobilier à usage résidentiel (pour le conjoint et le demandeur).
- Propriété de terrain : Ne posséder, ni actuellement ni antérieurement (même si cédé), aucune parcelle de terrain constructible (pour le conjoint et le demandeur).
- Aide antérieure de l’État : N’avoir jamais bénéficié d’une aide de l’État au logement, quelle qu’en soit la formule (pour le conjoint et le demandeur).
Comment s’inscrire au LPA 2 ? Procédure complète et critères d’accès
Le processus d’inscription se déroule entièrement via la plateforme numérique et se décline en cinq étapes simples :
- Se connecter à la plateforme « Sakani » du Fonds National de Péréquation des Œuvres Sociales et cliquer sur l’icône « Inscription ».
- Renseigner le numéro de Sécurité Sociale et la date de naissance.
- Remplir les informations personnelles.
- Présenter le formulaire de demande.
- Confirmer et valider les données saisies.
Le FNPOS précise que l’acceptation des dossiers sera soumise à un système de notation qui prendra en compte plusieurs critères d’évaluation, notamment le revenu familial, la situation conjugale et l’ancienneté professionnelle des demandeurs.
Les points sont attribués selon les critères suivants :
Ancienneté professionnelle :
- Un point (01) est attribué pour chaque période de 12 mois d’activité déclarée auprès de la Sécurité Sociale, dans la limite de 30 points maximum.
- La date de clôture de la session d’inscription est adoptée comme date de calcul de l’ancienneté.
Revenu du ménage :
- Pour le revenu mensuel du ménage qui dépasse vingt-quatre mille dinars algériens (24 000 DA) et est inférieur ou égal à six (06) fois le Salaire National Minimum Garanti (SNMG), le nombre de points est calculé selon la formule désignée sur l’image ci-dessus
- Plafond de points : 30 points
- Si le revenu mensuel du ménage est inférieur ou égal à vingt-quatre mille dinars algériens (24 000 DA) ou égal à six (06) fois le SNMG, le candidat est considéré comme non éligible.
Situation familiale :
- Marié, veuf ou divorcé avec plus de deux (02) enfants de moins de 30 ans : 25 points
- Marié, veuf ou divorcé avec un (01) à deux (02) enfants de moins de 30 ans : 20 points
- Marié, veuf ou divorcé sans enfant ou avec des enfants de plus de 30 ans : 15 points
- Célibataire : 05 points
- Le célibataire soutenant sa famille (soutien familial) bénéficie de cinq (05) points supplémentaires.
Proximité du projet par rapport au lieu de résidence du candidat :
Les points sont attribués en fonction de l’emplacement du projet et du lieu de résidence du candidat comme suit :
- Projet situé dans la même commune de résidence : 15 points
- Projet situé dans une autre daïra (circonscription administrative) appartenant à la même wilaya : 10 points
- Projet situé dans une autre daïra : 05 points
En cas d’égalité des points, le départage entre les candidats s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :
- Ancienneté professionnelle (années et mois).
- Nombre d’enfants de moins de 30 ans.
- Âge du candidat.