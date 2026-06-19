Les incendies s’enchaînent en Algérie : une vague de 52 foyers signalés en 24 H dans plusieurs wilayas

Quarante incendies maîtrisés en une seule journée. C’est le bilan rendu public par les services de la protection civile, qui ont multiplié les interventions simultanées sur l’ensemble du territoire algérien au cours des dernières 24 heures.

Des massifs forestiers du nord aux palmeraies du Sahara, en passant par les champs de blé de l’ouest et les exploitations fruitières de l’est, la mobilisation a été totale face à une pression exceptionnelle exercée par les flammes sur des écosystèmes et des terres agricoles vulnérables.

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Multiplication des départs de feu dans les wilayas du nord : la protection civile intervient sur plusieurs foyers simultanés

Les wilayas du nord ont concentré une part importante des interventions. À Béjaïa, plusieurs départs de feu ont été circonscrits. Un incendie d’arbustes au quartier des 900 logements à Aghzer Ouzarif (Oued Ghir), des feux à Saâdan dans la commune de Darguina, et un autre au cœur de la forêt de Takouchte à Aït Ismail. Chaque site a nécessité une intervention rapide pour éviter toute extension vers les habitations ou les zones boisées adjacentes.

À Tizi Ouzou, trois foyers de broussailles ont été totalement contenus. Touchant les villages d’Imzizou et de Tikherbine dans la commune de Freha. Ainsi qu’une zone sensible proche d’une infrastructure à Azeffoun. Plus à l’est. Un feu de forêt dans la région de Ben Arous à Baghlia (Boumerdès) a également été éteint. Tout comme un incendie de broussailles dans la zone des lacs de la pinède à El Kala (El Tarf). À Blida, un foyer signalé au quartier Safsaf, dans la commune de Meftah, a été neutralisé sans dégâts matériels recensés.

Cultures et arbres fruitiers : une course contre le temps dans plusieurs wilayas

La menace n’a pas épargné les terres cultivées. La wilaya de Mila a été particulièrement sollicitée, avec des feux ayant atteint des cultures et des arbres fruitiers dans plusieurs exploitations. À Aïn Thour, El Qarqour (Ahmed Rachedi), El Azla (Oued Enedja) et M’sita (Ferdjioua). Les équipes sont intervenues avant que les dégâts ne deviennent irréversibles.

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À Sétif, des terres agricoles ont été préservées face à un incendie survenu devant le barrage d’Aïn Abbassa, ainsi que deux autres foyers dans les douars Larbaâ et Aïn Témacine. Dans la wilaya de Chlef, un feu de cultures à Aïchouba a été maîtrisé. Deux foyers supplémentaires ont été signalés à Oum El Bouaghi, touchant les exploitations d’El Ghadir et El Madfoun. Des arbres fruitiers ont par ailleurs été menacés à Tlemcen, notamment à Sidi Lakhdar Beni Khaled et Aïn Yesser. Avant que les secours ne prennent le dessus.

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Skikda, Guelma, Constantine et Souk Ahras : des foyers touchant cultures et zones rurales dans l’est algérien

L’ouest du pays a enregistré des incendies de céréales particulièrement préoccupants. Des champs de blé ont brûlé dans la wilaya de Tiaret, à Daïet Es-Semmar (Aïn Kermès). Ainsi qu’à Sidi Ahmed et Moulay Larbi (Saïda), à Zrala (Sidi Bel Abbès) et à El Hamadna (Relizane). Ces zones céréalières, exposées aux vents chauds de la saison, représentent un risque de propagation rapide que les unités locales ont su contenir.

Dans l’est, les wilayas de Skikda, Guelma, Constantine et Souk Ahras ont toutes enregistré des foyers touchant cultures et zones rurales. Chacun a été maîtrisé grâce à des interventions ciblées des équipes locales, souvent déployées sur des terrains difficiles d’accès.

Les palmeraies du sud épargnées par les flammes grâce à l’intervention des équipes locales

Au-delà des forêts et des champs, ce sont les oasis qui ont également retenu l’attention des secours. Des incendies ont été éteints à Biskra (Tolga), Batna (Briouka), Ghardaïa (El Mansoura) et Ouargla (Hassi Ben Abdallah). La protection des palmeraies représente un enjeu à la fois économique et patrimonial.

Début juin, les walis de la République avaient tenu une série de réunions de coordination sur la prévention des feux de forêts et de récoltes. Conformément aux directives du ministère de l’Intérieur, afin d’évaluer les dispositifs d’intervention et de maintenir un état d’alerte maximal sur l’ensemble du territoire.

Face à cette réalité, l’État a engagé une modernisation profonde de ses outils de prévention. Le déploiement de 140 drones couplé à l’utilisation d’images satellitaires figure parmi les mesures phares annoncées pour la saison 2026, aux côtés d’un renforcement de la coordination entre institutions et d’une implication accrue des populations riveraines des zones à risque.