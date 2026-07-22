Les incendies font de lourds dégâts en Algérie : l’État annonce des indemnisations pour les sinistrés

L’été impose une fois de plus son épreuve du feu au nord de l’Algérie. La commune de Seraïdi, perchée sur les hauteurs de la wilaya d’Annaba, a vécu des heures d’angoisse intense lorsque des flammes violentes ont dévalé les massifs forestiers pour menacer directement le tissu urbain.

Face à la déferlante des brasiers attisés par une vague de chaleur extrême, les autorités ont déployé un dispositif de crise en urgence. En visite sur le terrain dans la nuit de mardi à mercredi pour superviser les secours, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, est venu apporter le soutien de l’État aux habitants choqués, tout en posant les jalons de la reconstruction.

Plus de 100 patients évacués et près de 150 habitations touchées par le feu : l’État active un plan d’urgence

Accompagné du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughlef, le ministre de l’Intérieur a tenu à rappeler la priorité absolue fixée au plus haut sommet du pouvoir. « Le président Tebboune suit en temps réel les opérations de lutte contre les incendies », a déclaré Saïd Sayoud lors de sa tournée. La panique s’était emparée des riverains lorsque le feu a frôlé les structures publiques, contraignant les secours à évacuer préventivement plus d’une centaine de patients de l’établissement hospitalier de Seraïdi. Ces derniers ont trouvé refuge à l’hôpital d’urgences médicales Abderrahmane Khan d’Annaba, mais aussi au niveau de l’hôtel Le Montazah. D’autres familles ont rejoint le centre de regroupement des élites sportives (CRAPS).

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Le premier responsable du secteur s’est montré rassurant quant à l’état de santé des personnes déplacées, affirmant que tous les malades sont hors de danger et qu’ils bénéficient d’un suivi médical et psychologique approprié. Sur le plan matériel, les premières estimations font état de près de 150 habitations endommagées par l’avancée du feu. Face à ce bilan provisoire, l’État s’engage à financer l’indemnisation complète des victimes, la reconstruction des logements détruits et le relogement des personnes touchées dans les plus brefs délais. Un inventaire exhaustif des pertes foncières, agricoles et matérielles a déjà démarré sur le terrain.

Une enquête toujours en cours pour déterminer l’origine des incendies en Algérie

Au-delà des secours immédiats, le gouvernement entend faire la lumière sur l’origine de ces drames à répétition. Alors que les températures étouffantes des derniers jours ont favorisé les départs de feu. « Les investigations des services de sécurité se poursuivent pour déterminer les causes exactes de ces incendies », a souligné Saïd Sayoud, précisant que certains feux pourraient avoir une origine criminelle.

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Depuis la semaine dernière, pas moins de 160 foyers d’incendie ont touché les wilayas du Nord. La réponse opérationnelle a mobilisé conjointement les forces de la Protection civile, l’Armée nationale populaire, la Gendarmerie nationale, les services des forêts ainsi que de nombreux citoyens volontaires. Cette synergie d’action a permis d’éviter le pire et de préserver les vies humaines dans la région. Les bombardiers d’eau et les équipes au sol restent toutefois en alerte maximale pour étouffer les dernières braises et prévenir tout nouveau départ.