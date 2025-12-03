Les images terrifiantes du braquage d’une Mercedes suscitent un tollé en Algérie… la bande arrêtée

Fin de cavale pour les auteurs d’une agression d’une rare violence qui avait secoué la wilaya de Skikda et indigné les réseaux sociaux. Les services de la Sûreté nationale ont annoncé aujourd’hui l’arrestation de cinq suspects impliqués dans une tentative de vol de véhicule avec violence, un incident capturé dans une vidéo devenue virale en Algérie.

L’affaire a éclaté suite à la diffusion massive d’une séquence vidéo montrant des scènes dignes d’un film d’action. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Bab El Aures, en plein jour et sous le regard de tous. Le propriétaire d’une Mercedes ainsi que son frère ont été violemment agressés par un groupe d’individus, qui tentaient de s’emparer de leur véhicule.

Les malfaiteurs utilisaient, selon le communiqué de la police, un véhicule de couleur bleue, identifié comme un Doblo sur la vidéo, et portait une plaque d’immatriculation étrangère pour masquer leur identité et faciliter leur fuite.

Agression à Skikda : Intervention express de la sûreté Nationale

C’est grâce à un signalement crucial reçu par les unités opérationnelles de la Sûreté de la wilaya de Skikda via la Ligne Verte 15-48 que l’enquête a pu progresser rapidement. Ce signalement faisait état de l’agression violente d’un citoyen et de la tentative de vol de son véhicule.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la police algérienne a confirmé avoir traité l’affaire avec diligence, menant à l’interpellation des suspects à leurs domiciles respectifs. Une vidéo publiée par la police a d’ailleurs permis de visualiser l’opération d’arrestation ainsi que la saisie des deux véhicules : celui de la victime et la voiture utilisée par les criminels.

Les services de sécurité ont souligné que l’affaire est désormais entre les mains de la justice. Les cinq suspects ont été présentés devant le parquet compétent conformément à un dossier de procédures pénales pour répondre de leurs actes.

L’efficacité de l’intervention de la Sûreté nationale met un terme à cette affaire, mais elle ne saurait effacer l’onde de choc générée par la violence inouïe de l’agression. Ce qui sidère, c’est l’effronterie des auteurs : comment ont-ils pu concevoir et exécuter un acte aussi grave, en plein jour, sous les yeux de tous, au vu et au su des habitants ? Cette tentative de vol, digne des scénarios les plus extrêmes, pose la question de la limite franchie par la criminalité.

Ce triste épisode rappelle à tous, citoyens et institutions, l’impératif de la vigilance collective face à des individus qui osent défier l’ordre et la sécurité publique avec une telle absence de retenue.