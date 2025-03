Les horaires de la prière de l’Aïd El-Fitr annoncés dans plusieurs wilayas

À l’approche de l’Aïd El-Fitr, les directions des affaires religieuses de plusieurs wilayas du pays ont communiqué les horaires officiels de la prière, qui se tiendra entre 7h00 et 7h30 du matin, en fonction des régions. Ce moment de recueillement et de célébration marque la fin du mois sacré du Ramadan et constitue un moment essentiel pour la communauté musulmane.

Selon les annonces officielles, l’horaire de la prière variera d’une région à une autre. À l’extrême est du pays, la direction des affaires religieuses de la wilaya d’Annaba a fixé l’heure de la prière à 7h00. Dans la région ouest, et plus précisément à Tlemcen, les fidèles sont invités à accomplir la prière de l’Aïd à 7h30. Quant aux wilayas du centre, comme Boumerdès et Blida, la prière est programmée à 7h15.

Ces horaires tiennent compte des spécificités locales et permettent aux fidèles de se réunir dans les meilleures conditions pour ce moment de spiritualité et de communion. Les autorités religieuses rappellent par ailleurs l’importance de se rendre dans les mosquées et les espaces aménagés pour la prière collective, afin de renforcer l’esprit de fraternité qui caractérise cette fête.

L’observation du croissant lunaire pour confirmer la date de l’Aïd

En parallèle, la Commission nationale de l’observation du croissant lunaire et des horaires légaux, sous l’égide du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a annoncé que l’observation du croissant marquant l’entrée du mois de Chawal 1446/2025 aura lieu ce samedi. Cette observation est cruciale, car elle déterminera officiellement la date exacte de l’Aïd El-Fitr.

Afin de perpétuer cette tradition ancestrale, une conférence spéciale sera organisée après la prière du Maghreb à Dar El-Imam (Alger). Cet événement, qui réunira des experts en astronomie et en théologie, sera diffusé sur les médias nationaux, permettant ainsi à l’ensemble de la population de suivre cette annonce en direct.

Les fidèles sont invités à suivre ces annonces officielles et à se préparer à célébrer l’Aïd El-Fitr dans la piété et le partage. Ce moment marque la fin d’un mois de jeûne, de prière et de solidarité, et constitue une occasion précieuse de renouveler les liens familiaux et sociaux. Comme chaque année, les mosquées et les espaces publics accueilleront les prières de l’Aïd dans une atmosphère empreinte de sérénité et de ferveur religieuse